Decibel: la band di Enrico Ruggeri parte dalla Fenice

I Decibel, la famosa band capitanata da Enrico Ruggeri apre il 13 aprile a Senigallia il nuovo tour del disco L’Anticristo. Freschi della partecipazione al Festival Di Sanremo 2018 con il brano Lettere Dal Duca (chiaramente David Bowie), i Decibel sono pronti a partire dal teatro La Fenice per una serie di concerti che li porteranno in tutta Italia.

È già possibile acquistare i bilglietti per la serata di venerdì 13 aprile sui circuiti vivaticket, ciaotickets e ticketone. Il costo per il Primo settore è di 30 euro con diritti di Prevendita e per il Secondo settore: 25 euro con DP; info Eclissi Eventi 0733/865994. Variegato il repertorio della band così come l’ultimo disco. La title-track, "L'anticristo", è puro garage-rock, furioso e tirato, ma si gioca anche col funk ("La banca”). “15minuti” ha la chiara impronta del classic-rock dei Decibel, mentre “il sacro fuoco degli dei" porta a galla l’anima punk di Ruggeri.