David riondino, l'Italia di oggi in "triglie principesse, tronisti e alpini"

Il 17 Febbraio alle 21.15, terzo appuntamento della stagione teatrale di Montecarotto, firmata 13 Gradi Est. È la volta di un ospite eccezionale e molto atteso, David Riondino in "triglie, principesse, tronisti e alpini" - Cronache cantate dell’Italia più o meno contemporanea. In quest’ultima opera, il cantautore e comico presenta una sorta di diario in musica, che fotografa questi primi anni del millennio, nei suoi passaggi più evidenti: dal Pianto della Fornero (come non farci su un poemetto?) alla enigmatica ascesa di Renzi (che scopriamo essere un Acrostico, ossia un cognome di cinque lettere ognuna delle quali è l’iniziale di una parola, ed ecco spiegato il mistero e chi più ne sa più ne metta). Questi anni di crisi, raccontati a partire dalle canzoni e dalle storie che ha scritto in occasioni molto diverse, per radio, teatro, giornali più o meno satirici, televisione.



Riondino nasce artisticamente con la generazione di cantautori degli anni settanta e già dagli esordi collabora con il teatro Zelig, con numerose riviste satiriche e generaliste della stampa nazionale, per poi lavorare per il cinema e la tv (Maurizio Costanzo Show, Quelli che il calcio, Bulldozer e molti altri). Mantiene da sempre alto il valore culturale dei suoi spettacoli ma con piglio ironico, vedendo nell’intellettuale qualcuno che sa trasformare la sua esperienza in qualcosa che serva anche agli altri, che non trasforma il sapere in potere, che ha un’idea sentimentale del comunicare. Per informazioni o prenotazioni 3278587252 o 13gradiest@gmail.com. Il biglietto ha il prezzo di 22 euro.