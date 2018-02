Dark Polo Gang: arriva il tormentone trap per il Carnevale Spaziale

La Dark Polo Gang, re indiscussi della trap music, sbarca al Mamamia di Senigallia sabato 10 febbraio in occasione della festa Carnevale spaziale. Il concerto ha inizio alle 22.30 e le prevendite sono aperte online e nei punti vendita Ciaotickets e Ticketone. Il concerto ha il prezzo di 20 euro. Dopo l'esibizione del gruppo via alle danze con la musica raggae, trap e trash del Mamamia.

Il quartetto romano della Dark Polo Gang è il fenomeno musicale del momento tra i giovanissimi. Noti per i loro look stravaganti e per le loro eccentriche pose, i giovani musicisti in poco tempo si sono fatti strada nel mondo musicale e di Youtube con successi quali Magazine, Cono gelato o la celebre Pesi sul collo. Hanno anche un'etichetta discografica chiamata Triplosette Entertainment.