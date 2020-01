Dario Cassini: "Tutto Esaurito" sul palco dell' Accademia 56

Weekend intenso ad Accademia56 con Dario Cassini, con workshop sul monologo comico e spettacolo di improvvisazione dal titolo “Tutto esaurito”. Dario Cassini è un attore, un comico ed uno scrittore. Da circa 15 anni ha iniziato ad insegnare le tecniche di recitazione comica in giro per l’Italia. Tutto quello che ha imparato con i suoi grandi maestri (per il dramma Cobelli, Ronconi e Castri, per la commedia Monicelli, Magni e Brizzi) è adesso a disposizione dei suoi numerosi allievi. È noto per la sua esperienza televisiva dei tre cult-show della tv italiana Zelig Circus, Le Iene e Colorado sommati a trent’anni di esperienza e 25 spettacoli scritti e replicati in tutta Italia.



Il workshop sul monologo comico verrà tenuto da Cassini, coadiuvato dal docente di improvvisazione teatrale Gianluca Budini, venerdì 31 gennaio dalle 20.00 a mezzanotte, sabato 1 febbraio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00 e domenica 2 febbraio dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30. Tutto inizia con un training attorale, grazie al quale la classe entra in una dimensione esplorativa del proprio corpo e della propria mente, acquisendo una consapevolezza del sé. Ogni allievo porta il suo pezzo embrionale pronto per essere lavorato e, dietro spunto di Dario Cassini e Gianluca Budini, crea un monologo pronto per essere portato in scena. Durante il workshop gli allievi, sotto la guida dei due insegnanti che stimolano e correggono, aggiungono e arrangiano il pezzo, creano un divertente e originale monologo comico. Il processo creativo è volto inoltre a scoprire il proprio comico, quali sono le proprie corde per ridere, per ottenere la risata in modo consapevole, e per conoscere e approfondire i meccanismi della comicità, in tutte le sue forme.

Sabato 1 febbraio alle 21.00, Dario Cassini si esibirà in “Tutto esaurito” uno spettacolo di improvvisazione, esercizi di stile sui massimi sistemi, che il noto comico proporrà al pubblico anconetano nella nuova sede di Accademia56, in via Tombesi, 8. L’attore ha deciso di devolvere l’incasso dello spettacolo interamente ad Accademia56 per sostenere l’importante contributo formativo, artistico e culturale che questa interessante realtà sta apportando al territorio. Mentre domenica 2 febbraio alle ore 21.00 sarà possibile assistere all’esibizione degli allievi che avranno affinato i loro monologhi durante il workshop. I posti sono limitati sia per la partecipazione al workshop che per gli spettacoli, per cui si consiglia caldamente di prenotare al numero 392.7704328.

