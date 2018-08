Danze ottocentesche: il museo ospita un pomeriggio "d'altri tempi"

Domenica 2 settembre alle ore 17 il Museo Archeologico Nazionale delle Marche di Ancona ospiterà l’evento “Pomeriggio di Danze Ottocentesche al Museo”, che avrà luogo nella suggestiva cornice della terrazza di Palazzo Ferretti.

Dame e cavalieri dai raffinati abiti d’epoca porteranno indietro nel tempo i visitatori del Museo Archeologico, attraverso musiche e danze dirette dal maestro Prof. Roberto Lodi. Si eseguiranno semplici e divertenti figurazioni di quadriglie, valzer e contraddanze come ai tempi del conte Liverotto Ferretti, antico proprietario del Palazzo. L’evento è a cura dell’Accademia di Danze Ottocentesche in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale delle Marche. In caso di maltempo l’evento si svolgerà nelle sale interne del Palazzo. L’evento è gratuito.