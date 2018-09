Dai, ci stai? un incontro sul tema delle molestie

Un incontro, organizzato in occasione della Settimana del Benessere Sessuale, che si tiene il 4 ottobre presso l'Informagiovani di Ancona che rappresenta un’opportunità per approfondire il tema delle molestie sessuali: qual è il confine fra corteggiamento, avances e molestia? Quali sono i segnali che indicano una disponibilità sessuale femminile? Quando una donna dice no, è sempre no? Proveremo a rispondere sul piano psicologico, sessuologico e legale. Un tema di grande attualità, dopo il caso Weinstein e la nascita del movimento #MeToo.

Un momento di riflessione e confronto per imparare a riconoscere gli stereotipi culturali e i pregiudizi di genere nei confronti delle donne e ascoltare anche le ragioni della controparte maschile, nel non sempre facile rapporto fra i sessi. Ore 18.00 – 18.45 La dimensione psicologica Giuliana Proietti Psicoterapeuta Sessuologa Dal corteggiamento alla molestia sessuale: malintesi, opportunismi e abusi Ore 18.45 – 19.00 La dimensione giuridica Raffaella Bresca Avvocato esperta in Diritto di Famiglia Molestie sessuali: quali tutele? Ore 19.00-19.30 Tavola Rotonda: Quando una donna dice no, è sempre no? Visione commentata di video sul tema e dibattito pubblico insieme a: Avvocato Raffaella Bresca, esperta di diritto di famiglia Dr. Walter La Gatta, psicoterapeuta sessuologo Dr. Giuliana Proietti, psicoterapeuta sessuologa. Per Informazioni: Informagiovani Ancona https://informagiovaniancona.com Psicolinea.it www.psicolinea.it.

