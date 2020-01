Torna nelle Marche, dopo il successo romano, “D la principessa Diana e la palpebra di Dio”, in scena al Teatro Sperimentale di Ancona, sabato 18 gennaio alle ore 21,00 nell’ambito della rassegna organizzata dal Gruppo Teatrale Recremisi.



Lo spettacolo, scritto da Cesare Catà, che vede protagonista Paola Giorgi, racconta l’icona di Diana Spencer nelle sue vicende umane, esistenziali e sociali, dando voce alla sua figura in una sorta di memoriale post-mortem in cui la Principessa, ripensando alla propria vita, narra di sé, dei suoi amori e dolori, dei suoi affetti più cari perduti. In scena anche Chiara Orlando che esegue dal vivo, con la sua tromba jazz, le musiche. Sonia Barbadoro e Giovanni Moschella danno voce alla Regina Elisabetta II e Carlo, Principe del Galles. Le scene e i costumi sono di Stefania Cempini, la regia è di Luigi Moretti.

Un prato nero immenso. Ci sono dei tratti in cui si fa più sottile e i morti possono bussare e farsi sentire al di là. Li chiamano “palpebre di Dio”. Lady Diana attraverso una di queste botole ci invita ad ascoltare la sua voce finché riusciremo a sentirla. I figli Henry e William, l’incidente a Parigi, la gabbia d’oro di Kensington Palace, la fragilità di Carlo, le incomprensioni con la Regina, tutto si sussegue in un gioco teatrale alternato tra passato e presente, tra intime confidenze e dialoghi violenti: Carlo e Diana sul comportamento sconveniente per la madre dei figli di un principe e Elisabetta II e Diana sulle leggi eterne non scritte della natura. Mentre racconta di sé, l’immagine di Lady D. si sovrappone a quella di alcune eroine della mitologia classica – Medea, Arianna, Antigone e Artemide – e il testo del monologo si interseca con estratti da Euripide, Ovidio, Sofocle, Seneca. Quello che lo spettacolo restituisce è il ritratto, fiabesco e psicologico a un tempo, di una delle figure di donna più amate, controverse e celebri del Novecento. Un ritratto dal sapore “neo-shakespeariano”, che getta una luce originale e commossa su uno spaccato della recente storia inglese ed europea. Lo spettacolo è prodotto da Bottega Teatro Marche con la partecipazione di MIBACT, Regione Marche e AMAT, nell’ambito del progetto Marche In Vita. I Biglietti saranno in vendita presso il Teatro Sperimentale dalle ore 20,00 di sabato 18 gennaio. Prevendita presso la biglietteria di Via della Loggia in Ancona. Tel 071. 52525, email biglietteria@teatrodellemuse.org. Orario botteghino dalle 9,30 alle 13,30; giovedì e venerdì anche dalle 16,30 alle 19,30.