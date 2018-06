Cyberbullismo: l'incontro per discutere su prevenzione e conseguenze del fenomeno

Quali sono le conseguenze del bullismo fra i giovani? Come possono i genitori dialogare con i figli su quest'argomento? Di queste e altre tematiche inerenti il tema del cyberbullismo si discute giovedì 7 giugno alle 15, presso l'ex sala del Consiglio comunale, in via XXIV maggio, ad Ancona. L'evento è aperto a tutti e gratuito, inoltre per gli avvocati sono prevsiti 3 crediti formativi.

L'evento ha lo scopo di illustrare una risposta giuridica al fenomeno in termini di approccio punitivo e trattamento sanzionatorio del minore, a cui si affianca anche una serie di accorgimenti stabiliti in chiave di recupero e “messa alla prova” del minore. Ad arricchire l’approfondimento generale ma anche giuridico del tema, ci sarà l’intervento della Polizia Postale che darà contezza degli strumenti di indagine giudiziaria del fenomeno, delle strategie di prevenzione e delle conseguenze. Di seguito l'elenco degli interventi: Vincenzo Capezza (Presidente Tribunale Minorenni Marche), Giovanna Lebboroni (Procuratore Tribunale Minorenni Marche), Andrea Nobili (Garante Regionale per l'infanzia e l’adolescenza), Cinzia Grucci (Dirigente della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni); Danilo Musso (G.O. presso il Tribuale per i minorenni di Ancona e membro del Tavolo Tecnico regionale Bullismo-Cyberbullismo); Alessia Bartolini (avvocato); Vincenzo Vetere (Fondatore della Onlus ACBS contro il bullismo scolastico) e Sabrina Dubbini (Pres. Linea Innocenza Onlus). Moderano l’incontro: Tommaso Rossi, presidente dell' Associazione Fatto e Diritto e la psicologa Francesca Pastore.