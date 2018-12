Curiosando: si anticipa l'edizione per gli amanti del passato

In occasione delle feste natalizie, il Mercatino dell’Antiquariato, Collezionismo e Artigianato Curiosando anticipa l'edizione di dicembre al weekend del 15 e 16 dicembre. Il viale della Vittoria accoglierà tanti espositori di antiquariato, modernariato e vintage che animeranno la passeggiata più amata della città.

Caratteristica di questa data è la presenza di artigiani che propongono tante creazioni legate al tema natalizio, in particolare originali presepi artigianali di diverse fatture, opere uniche ed originali proposte al grande pubblico di curiosi e appassionati che ogni mese frequentano il capoluogo marchigiano. Organizzato dall’Associazione Giovane Europa con Gianni Brandozzi, in collaborazione con Confartigianato di Ancona e Pesaro Urbino e con il patrocinio del Comune di Ancona, Curiosando è ormai un appuntamento fisso per curiosi e appassionati del passato, di quello fatto da oggetti ricchi e nobili e di quello che racconta le tradizioni contadine quotidiane.