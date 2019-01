Curiosando: torna il mercatino della "seconda vita"

Il primo Mercatino dell’Antiquariato, Collezionismo e Artigianato "Curiosando" del 2019 arriva puntuale l'ultimo weekend di gennaio. Il 26 e 27 gennaio si torna nella location di Piazza Pertini, pronta ad accogliere nuovamente i tanti espositori di antiquariato, modernariato e vintage provenienti da varie regioni d'Italia.

Organizzato dall’Associazione Giovane Europa con Gianni Brandozzi, in collaborazione con Confartigianato di Ancona e Pesaro Urbino e con il patrocinio del Comune di Ancona, Curiosando è ormai un appuntamento fisso per curiosi e appassionati del passato. Come sempre tra i banchi del mercatino si potrà trovare di tutto, non solo oggetti ricchi, provenienti da nobili dimore, ma anche cesti in vimini, fiaschi, botti, utensili contadini per lavori ormai scomparsi. La manifestazione ha inizio alle ore 10 fino alle 20.