Curiosando: torna l'appuntamento vintage in versione natalizia

Ultimo appuntamento dell'anno con il mercatino Curiosando ad Ancona, lungo il viale della Vittoria. Sabato 21 e domenica 22 dicembre il weekend si anima con i colori del mercatino che torna in viale della Vittoria per salutare l'anno vecchio e tutti gli affezionati visitatori.

Non è tardi per i regali di Natale e finalmente quest'anno si potrà essere originali con una vasta scelta di articoli di collezionismo, vintage antiquariato, per se stessi o per regalo, oltre ad una vasta scelta di artigianato tipico natalizio. Apertura dalle ore 10 alle 20.