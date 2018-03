Curiosando: torna l'appuntamento con il mercatino dell'antiquariato in piazza

In Piazza Pertini torna il 24 e 25 marzo, dalle 10 alle 20, Curiosando, il mercatino antiquario tutto da scoprire. La manifestazione è nota per il vasto assortimento di antiquariato con mobili, quadri, arredi, argenti, ceramica antica, stampe, collezionismo in genere oltre ad una significativa lavorazione artigianale.

Saranno presenti numerosi espositori di ogni categoria, provenienti da varie regioni italiane. Una passeggiata immancabile nel fine settimaan tra gli stand che si inseriscono all'interno della piazza, dove si potranno scovare tesori, oggetti che catturano l’attenzione e la curiosità dei visitatori con un tuffo nell’arte e nella storia dei secoli passati. Informazioni al numero: 0736 256956.