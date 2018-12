Un cuore di caritas: Luca Violini dà voce alla solidarietà

Domenica 9 dicembre alle ore 17, il teatro La Nuova Fenice di Osimo ospiterà “Un Cuore di Caritas”, evento di parole e musica animato dai volontari della Caritas. Parteciperanno l’attore Luca Violini (voce recitante), Rosa Sorice (cantante), Davide Caprari (pianoforte), Selena Abbatelli nel ruolo di presentatrice. Sarà l’occasione per raccontare le tante attività gestite dalla Caritas nella realtà osimana, per far festa e scambiarsi gli auguri di Natale. Il 2018, infatti, è stato un anno di ripartenza dopo il grande vuoto lasciato da Don Flavio Ricci, il sacerdote scomparso da circa due anni, che più di 30 anni fa aveva aperto ad Osimo il primo Centro di Ascolto della Diocesi.

Le letture sono state scelte da diversi autori tra cui Papa Francesco (“Laudato Sii”), Gibran (“Dare”), da monsignor Tonino Bello (“Preghiere”), testi scritti dalla professoressa Lucia Mazzieri ed altri ancora. Sono previste inoltre le testimonianze di alcuni protagonisti dei servizi Caritas presenti sul territorio osimano, con storie e racconti che arricchiranno la serata di umanità. All’iniziativa hanno assicurato la loro presenza il Vescovo Mons. Angelo Spina e il Direttore della Caritas diocesana, Simone Breccia. Ingresso libero.