Torna la notte europea dei ricercatori, con "Sharper" la scienza incontra la città

Torna la notte europea dei ricercatori, torna “Sharper” venerdì 27 settembre in 12 città italiane e tra queste c’è anche Ancona. L’Università Politecnica delle Marche ha in serbo più di 50 attività che vedranno protagonisti 200 ricercatori con l’obiettivo di coinvolgere tutti i cittadini nella scoperta della bellezza della scienza.

Le novità

La 6^ edizione presenta alcune novità: si parte con un pre-evento il giorno precedente la manifestazione, giovedì 26 settembre con il “Research Trekking”. Si tratta di una escursione a tappe tra i luoghi della città contaminati dai ricercatori della Politecnica, dal Duomo al Porto. Ci sarà anche il Moby Litter, un’iniziativa di sensibilizzazione sull’inquinamento da plastiche nel mare che nasce dalla collaborazione tra UNIVPM e Garbage Service srl, azienda leader nel campo dei Servizi Ecologici Portuali. Entrambi gli appuntamenti a partire dalle 16:00.

Clicca qui per info e prenotazioni

Gli eventi per grandi e piccini

Venerdì 27 settembre si parte con una serie di eventi dedicati alle scuole superiori, nel Polo Alfredo Trifogli a Monte Dago: alle 9.30 ci sarà una caccia ai gufetti 3.0 e alle 11:00 “La Sinfonia degli Elementi: Tavola Periodica 150” uno spettacolo interamente realizzato dai ragazzi dell’ITT G.e M. Montani di Fermo con musiche del Conservatorio Pergolesi di Fermo.

Durante il pomeriggio in Piazza Roma e Corso Garibaldi ci saranno stand e attività per grandi e piccini all’interno della fiera della scienza alla scoperta dell’Antartide, sulla fioritura delle alghe e gli stili di vita sani. Tornano il “Medical check-up” e l’area bimbi “Sharper microgenius”. Tutti i ricercatori saranno in diretta radiofonica su Radio Arancia.

La sera si parte alle 21:30, in Piazza del Papa (piazza del Plebiscito), con Luca Perri e “La fisica di Star Wars” a seguire, tra musica e parole, salirà sul palco Lorenzo Baglioni, matematico arrivato a San Remo con il brano il Congiuntivo che divulgherà la scienza e la cultura attraverso la musica. A seguire il videomapping “La ricerca di nuovi mondi” uno spettacolo creativo e visivo curato interamente da studenti e per concludere l’immancabile appuntamento con la Silent Disco. Il progetto “Sharper” è coordinato da Psiquadro, in collaborazione con un consorzio di partner che comprende l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), L’Università di Palermo, l’Università degli Studi di Perugia, l’Università Politecnica delle Marche, il museo Immaginario Scientifico di Trieste e il centro di ricerca Observa Science in Society.

VIDEO