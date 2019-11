"Protagoniste", donne straordinarie al centro del book tour di Catiuscia Ceccarelli

Sta per partire il book tour di «Protagoniste», il libro firmato dalla giornalista e blogger marchigiana Catiuscia Ceccarelli e marchiato Giraldi Editore. A poco più di un mese dall'uscita, la pubblicazione sta già riscuotendo un successo di vendite.

A partire dalla prossima settimana, l'autrice incontrerà tutti gli interessati attraverso 6 tappe organizzate in 3 regioni diverse. Si inizia sabato 16 novembre a Senigallia, alle ore 19.30, presso il punto Mondadori Bookstore, con la conduzione della giornalista Chiara Cascio. Lunedì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la Violenza delle Donne, la Ceccarelli sarà nella sua città, a Jesi, per un talk e aperitivo organizzato nei locali dei Parrucchieri Hairsense di viale della Vittoria, alle ore 18. Sabato 7 dicembre si esce dalle Marche ed è tappa a Novara: l'incontro è fissato alle 18.00 al Circolo dei Lettori, a cura dell’Associazione femminile ReaDy. Lunedì 9 dicembre, l'autrice sarà a Milano, presso Labo', a partire dalle ore 19: modera l'incontro la giornalista e scrittrice Anna Di Cagno. Infine, appuntamento nel 2020 a Bologna, presso la libreria Trame, martedì 14 gennaio con la conduzione della giornalista e scrittrice Isa Grassano, e ad Ancona, il 16 febbraio alle ore 17.30 presso la libreria Fogola, con la conduzione della libraia Simona Rossi.

In “Protagoniste”, con la prefazione di Tiziana Ferrario, si possono leggere 17 storie di donne che vanno dalla sfoglina alla scrittrice, dalla campionessa mondiale di latte art sul cappuccino alla wedding planner dei vip, dall’architetto alla biologa molecolare alla fotografa che ha sconfitto il cancro al seno diventando madre e tante altre. Un tributo alla determinazione al femminile e al talento del vivere, pagine di quotidianità alle quali nessuno dedica mai la giusta rilevanza. “Protagoniste” è dunque una breve lettura che parla di enormi passioni, grande fantasia e sconfinata creatività, ma è anche una lettura interattiva perché alla fine di ogni intervista si può conoscere maggiormente la protagonista, collegandosi al sito internet che la riguarda.

