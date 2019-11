"Lyana la tigre indiana", la presentazione del libro rivolto ai bambini cardiopatici

Si intitola ‘Lyana, la tigre indiana’ ed è un libro per far capire ai bambini cardiopatici cosa dovranno affrontare con l’operazione al cuore. Sarà presentato domani, sabato 16 novembre alle 17 al Centro Pergoli, nel corso di un’iniziativa organizzata dall’associazione Comitato dei genitori dei bambini cardiopatici’. Sarà presente l’autrice Irene Camilletti, mamma di una bambina cardiopatica, che aveva scritto questa favola per aiutare la sua piccola a comprendere l’iter operatorio cui sarebbe stata sottoposta. Il libro è rivolto a tutti i bambini che soffrono di patologie cardiache e ai loro genitori. Parteciperà all’evento anche il professor Marco Pozzi, direttore del centro di Cardiochirurgia e Cardiologia degli Ospedali Riuniti di Ancona. Alla presentazione ci sarà anche la presidente del Comitato Valentina Felici.

Nel corso dell’evento si esibiranno i bambini della scuola di musica Vincent Persichetti. E’ stata la direttrice della scuola musicale, Caterina Serpilli, a promuovere la presentazione del libro anche a Falconara, un’occasione anche per ringraziare tutte le realtà falconaresi che, con le loro donazioni, hanno sostenuto il reparto di Torrette, dal Gruppo Amici per lo Sport alla Lista Cinica, dall’associazione Ylenia Morsucci al negozio Frutti&Company. L’appuntamento di domani è inserito nella rassegna del Comune ‘In autunno piovono… libri e note’.