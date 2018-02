Cromorama: il visual designer racconta l'importanza del colore

Con i saluti istituzionali dell’Assessore alla Cultura, Paolo Marasca, si aprirà il 2 febbraio alle ore 18,00 presso la Pinacoteca “Podesti” l'incontro dedicato al colore: Marta Magagnini docente della Scuola di Architettura e Design Unicam dialogherà con Riccardo Falcinelli attorno ai temi del colore, della percezione e dell’arte.

Riccardo Falcinelli (1973) è uno dei piú apprezzati visual designer sulla scena della grafica italiana, che ha contribuito a innovare progettando libri e collane per diversi editori. Insegna Psicologia della percezione presso la facoltà di Design ISIA di Roma. Insieme a Marta Poggi, è autore dei graphic novel Cardiaferrania (minimum fax 2000), Grafogrifo (Einaudi Stile Libero 2004) e L'allegra fattoria (minimum fax 2007). Nel 2011 ha pubblicato con Stampa Alternativa & Graffiti Guardare. Pensare. Progettare. Neuroscienze per il design. Per Einaudi Stile Libero ha pubblicato Critica portatile al visual design (2014) e Cromorama (2017). Suo è l'attuale progetto grafico di Einaudi Stile Libero.