Croce Rossa, al via la festa del comitato osimano

In questo ultimo weekend di agosto a Campocavallo di Osimo si terrà la 13° edizione di “CRI Osimo In Festa.” Anche quest’anno un obiettivo preciso: raccogliere fondi per un nuovo pulmino per disabili che permetterà di migliorare e rendere più confortevole il trasporto dei pazienti e il lavoro dei nostri volontari.

Inizio alla grande venerdi 24 con il ritorno, dopo il successo dello scorso anno, della Silent red night, la serata targata Giovani Cri di Osimo per promuovere un divertimento sano. Obiettivo: stare insieme con un impatto acustico zero. Come? Con la Silent disco. Cioè ascoltando tre generi di musica proposti dai dj: La Regina con musica Trash, dj Bellux con commerciale/dance anni 90 e dj Tao con Afro remember/new afro, il tutto trasmesso tramite cuffie. Toccherà ad ogni partecipante scegliere il proprio genere preferito. A rendere ancora più grande la seconda edizione saranno due novità: la pre-serata e la collaborazione con il microbiscottificio artigianale Frolla. A partire dalle 20 i giovani volontari prepareranno uno “street gourmet”, una cena in cui tutto sarà curato nel dettaglio, proponendo una vasta gamma di degustazioni. A farci compagnia anche gli amici di Frolla, il microbiscottificio artigianale a km 0 che dà lavoro ai ragazzi disabili facendoli avvicinare alla piccola pasticceria.

Dalle 21, poi, suonerà il gruppo “Sean Conero”, una sorpresa per i fan della band. E poi, dalle 23:30 divertimento fino a tardi con la discoteca silenziosa e il cocktail bar, il tutto ovviamente all'insegna della sicurezza. A inizio serata infatti ogni gruppo di amici sceglierà il proprio guidatore sicuro che rimarrà sobrio, ad alcol zero, per riportare tutti a casa senza imprevisti. Un evento, una garanzia, per concludere al meglio l'estate 2018, insieme ai giovani Cri! Il weekend in festa continuerà sabato e domenica, quando una parte dei nostri 300 volontari si metterà nuovamente in campo per la popolazione. Come? Cucinando per gli osimani piatti ottimi, tra cui l'immancabile pesce fritto, e regalando loro intrattenimento no stop. Un'occasione anche per mettersi alla prova in prima persona. Entrambi i giorni, alle ore 20, sarà infatti possibile partecipare alle lezioni informative di Manovre Salvavita Pediatriche, importantissime quando si hanno bimbi in casa. I protagonisti, ancora una volta, saranno i cittadini. A loro e alle autorità comunali di Osimo e di Castelsantangelo sul Nera, sabato 25 agosto, sarà presentato il nuovo progetto realizzato grazie al ricavato dell’XI festa Cri Osimo (agosto 2016), dal contributo del Comitato Cri Bologna, Cri Sondrio e dal sostegno di alcuni soggetti ed enti privati: un nuovo centro polivalente di circa 100mq che sarà realizzato nel territorio di Castelsantangelo sul Nera, uno tra i borghi più colpiti e devastati dal sisma del 2016, a disposizione di tutti i cittadini.

Inoltre sarà presentata la nuova sedia motorizzata, acquistata con il ricavato della vendita di alcune opere di artisti e pittori Osimani ed il contributo dell’Amministrazione comunale. E poi, la lotteria, con estrazione finale alle 23.00 di domenica 26, nella quale saranno messi in palio diversi e ricchi premi. La grande festa, però, non fermerà il regolare svolgimento delle attività di Cri che proseguiranno al normale ritmo. Un ritmo che prosegue svelto fin da inizio 2018. Nel primo semestre infatti il comitato ha percorso circa 160mila chilometri e trasportato 5000 pazienti. Un numero complessivo tra servizio di emergenza 118, trasporto infermi, taxi sanitario, servizi sportivi e manifestazioni.