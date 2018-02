Croce Gialla: premi in maschera e divertimento al veglione di Carnevale

Lunedì 12 febbraio a Castelfidardo si tiene il veglione di Carnevale organizzato dalla Croce gialla di Camerano. L'evento, che si svolge in Contrada Rigo 3 (Osimo scalo), prende il via alle ore 21 e prevede una serata di balli e divertimento con la musica di Roberto Carpineti.

L'ingresso è ad offerta libera in favore della Croce Gialla di Camerano e, per chi vuol mettere le mani in pasta, è possibile portare castagnole, cicerchiata e altri dolci di carnevale. Durante la serata è prevista la premiazione del gruppo mascherato più divertente, della maschera più originale e dei bambini travestiti nelle maniere più allegre e fantasiose. Per informazioni: 071 95797 o 335 6874028.