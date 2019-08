Cristina d'Avena alla festa della Pallavolo: il programma della kermesse

Cristina D'Avena ospite a Moie di Maiolati sabato 29 agosto alle 20.30 alla Festa della Pallavolo. Tra le animazioni e i giochi non mancheranno piatti preparati da chef rinomati e cene a base di stoccafisso, bistecca fiorentina e tomahawk. Sono questi gli ingredienti della Festa della Pallavolo, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate, in programma in piazza Kennedy, a Moie, fino a lunedì 9 settembre.

Il programma