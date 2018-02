Aspettando El Carnevalò: Cristina d'Avena accende la festa in Piazza

Sabato 17 febbraio, alle ore 15, al via l'evento “Aspettando El carnevalò”. In Piazza Roma si terrà una festa per i bambini e in programma anche una Cosplay parade a cura dell'Associazione Fantasia Sogno Realtà a cui si aggiungerà lo spettacolo dell'ospite d'onore del carnevale dorico, Cristina d'Avena, che allieterà il pubblico di grandi e piccini.

Lo stesso giorno alle ore 20:30, “Ballo a Corte” costumi dal '400 all'800 con cena a buffet nel Salone delle feste del Teatro delle Muse, a cura dell'Accademia danze ottocentesche di Ancona.