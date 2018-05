Crisi mondiale e minaccia atomica: il convegno alla Loggia dei mercanti

Sabato 12 Maggio dalle ore 16,30 presso la sala della Loggia dei mercanti si tiene una conferenza ad ingresso libero dal titolo Crisi mondiale e minaccia atomica, la speranza arriva dal cosmo. Relatore è Pier Giorgio Caria, ricercatore e documentarista.



Le notizie provenienti dallo scacchiere geopolitico internazionale, dalla crisi in Corea sino a quella in Siria, sullo sfondo la lotta al terrorismo, ISIS in primis; la nuova contrapposizione tra il blocco occidentale ed orientale, rispettivamente con USA e Russia in testa, ha pericolosamente riportato il mondo, così come negli anni della guerra fredda, sulle soglie di un conflitto mondiale nucleare.

Nei primi mesi del 2018 il presidente della Russia Vladimir Putin ha presentato una serie di nuove e terribili armi che sbilanciano l'equilibrio tecnologico bellico con l'occidente acuendo le tensioni.In questo scenario, le informazioni contrastanti e spesso infondate, vere e proprie fake-News, hanno messo la società civile nella condizione di non comprendere appieno cosa realmente stia accadendo e quali tremendi pericoli stia correndo. In tutto questo si inserisce quel terzo incomodo, quasi del tutto ignorato per incredulità e, soprattutto, per mancanza di informazione, che è l'aviazione extraterrestre. Essa, sin dalla nascita del nucleare, opera nel mondo per tentare di scongiurare, o perlomeno ridurre, il rischio di una catastrofica deriva bellico-autodistruttiva del genere umano.Per tentare di comprendere meglio l'intima relazione che connette le diverse tematiche esposte e comprendere l’insospettato legame anche con il corpus profetico che da decenni annuncia l'avvento di questa problematica, è necessaria una revisione di molti concetti e paradigmi, da tempo dati come assodati, che, in realtà, necessitano di una profonda revisione dei parametri di approccio. Per informazioni: 342 8790687 - 338 4431136