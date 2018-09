"Creas nova gioca": un laboratorio per grandi e bambini tra formazione e divertimento

Al via una giornata di formazione e divertimento con Creas nova gioca domenica 16 settembre presso i locali della Parrocchia delle Grazie, via delle Grazie n 108 e presso le aree verdi del Parco Villa Beer.

Ecco come sarà strutturato il corso:

1° modulo: formazione per adulti

ore 9:30-16:00

- workshop formativo, teorico, pratico ed esperienziale sulla ludicità consapevole, con l’ideatrice Alicia Barauskas, (Alicia è co-fondatrice dell’ass.ne ludic, esperta in educazione attraverso l'arte, operatore in musicoterapia evolutiva, prof.ssa di educazione prescolare, attrice e formatrice, con esperienza pluriennale).



ore 13:00-14:00

- pausa pranzo (incluso), in loco

sede: locali della parrocchia delle grazie, via delle grazie n° 108.

l’appuntamento è al parcheggio del cortile, sopra al campo da calcio, nei pressi del cinema dorico.

iscrizione obbligatoria (max 20 posti) = costo € 40



2° modulo giochi e animazione per tutti



ore 16:00 - 20:00

- esperti in ambito ludico, educativo e sportivo offrono

un pomeriggio ricco di attività dove grandi e piccoli potranno divertirsi insieme!

ore 16:30-17:00

merenda (inclusa), in loco.

prenotazione obbligatoria adulti € 10 - bambini € 5 sede: aree verdi del parco villa beer.

Il parco ha 2 entrate: nei pressi di via colle verde n° 7/f e in via grazie n° 67. Per informazioni: cellulare 333.2035021 e email: creasnova@gmail.com.