Cosmo in concerto: il suo pop psichedelico accende lo Spilla

Venerdì 20 luglio il festival Spilla alla Mole Vanvitelliana ospita il grande concerto di Cosmo, l'evento più atteso dell'estate dai giovani anconetani e non solo. Dopo aver fatto ballare i principali club di tutta Italia, conquistando 25000 persone con sold out e raddoppi, Marco Jacopo Bianchi, in arte Cosmo, classe 1982, porta a Spilla il nuovo album Cosmotronic, puro pop psichedelico che ormai da mesi è nella top 10 degli album più venduti in Italia.

Il biglietto ha il prezzo di 20 euro e le prevendite sono disponibili su ticketone e vivaticket.