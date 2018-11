Corto Dorico: un'edizione dedicata alla magia. Ecco il programma dell'evento

Torna anche quest'anno la kermesse Corto Dorico: dall’1 all’8 dicembre un’intera città, dal Comune all’Università, si unirà per mettere in scena un grande rito con cui celebrare il cinema d’autore e di impegno civile, con il sostegno del Mibac Ministero dei Beni Artistici e Culturali, della Regione Marche e di altre decine di partner, pubblici e privati. A condurre il rito, organizzato dall’impresa creativa Nie Wiem, sarà uno dei più grandi cineasti italiani, Daniele Cipri, di nuovo alla direzione artistica con lo sceneggiatore e produttore Luca Caprara. Il tema di quest'anno è la magia che sarà presente a suo modo tutti i giorni durante la proiezione delle varie pellicole. Biglietti e abbonamenti: Finale: 7€ e semifinale: 5€. Tutti le altre proiezioni: 5€. Abb. concorso Corto Sorico (semifinale + finale): 10€ Abb. Salto in Lungo: 30€ (6 ingressi). Concorso Amnesty e Corti internazionali: ingresso gratuito. Biglietti disponibili su: www.liveticket.it e in bilgietteria un’ora prima dell’evento. Ma ecco il programma nel dettaglio:

SABATO 1 DICEMBRE

ore 16.00 | NUOVO CINEMA AZZURRO

Celluloide / Realismo magico italiano

Proiezione di MIRACOLO A MILANO (100’)

Regia di Vittorio De Sica. Con Paolo Stoppa, Alba Arnova, Emma Gramatica, Guglielmo Barnabò, Brunella Bovo,

b/n – Italia 1951

ore 17.00-02.00 | SALA BOXE OMERO MOLE VANVITELLIANA

Casablanca Café – Cinecocktail & Silent Movies, Concerti & Cinefood

Dopo il FARgO, progetto creato con la Raval Family al parco Cardeto, nel CineVillaggio di Corto Dorico nasce un nuovo locale pop up: il Casablanca Café, dedicato al nostro festival. Cinecocktail e Silent Movies, Concerti e Cinefood: buon cibo e buona musica con i più grandi cocktail e menù del cinema ad accompagnare proiezioni in collaborazione con la Cineteca di Bologna, installazioni, concerti ed eventi speciali. Videoinstallazione la Camera degli Specchi e allestimento scenografico a cura di Federico

Maugeri (dal 1 al 8 dicembre)

ore 18.30 | SALA BOXE OMERO MOLE VANVITELLIANA

Casablanca Café

Aperitivo di apertura con i saluti delle Autorità

Inaugurazione dell’installazione Camera degli Specchi

Presentazione Cocktail Corto Dorico 2018

dalle ore 20.00 | SALA BOXE OMERO MOLE VANVITELLIANA

Casablanca CaféCinefood (gradita la prenotazione: 071 2320951)

ore 21.00 | AUDITORIUM MOLE VANVITELLIANA

CORTO SLAM PROIEZIONE CORTI SEMIFINALISTI

Presenta Luigi Socci

Otto cortometraggi semifinalisti. Un solo vincitore per la nuova edizione di Corto Slam. Unico giudice: il pubblico chiamato a selezionare chi accederà alla Finale del XV Corto Dorico Film Festival.

Saranno proiettati :

Pater familias di Giacomo Boeri

La gita di Salvatore Allocca

L’interprete di Hleb Papou

Happy today di Giulio Tonincelli

Il lupo di Benjamin Thum

Fino alla fine di Giovanni Dota

Magic alps di Marco Scotuzzi e Andrea Brusa

Acquario di Lorenzo Puntoni



DOMENICA 2 DICEMBRE

ore 10.00| AULA DIDATTICA MOLE VANVITELLIANA

WORKSHOP di Sceneggiatura GIACOMO CIARRAPICO (Boris)

ore 16.00| NUOVO CINEMA AZZURRO

Celluloide/ Realismo magico italiano

Proiezione di IO LA CONOSCEVO BENE (115’)

Regia di Antonio Pietrangeli, con Stefania Sandrelli, Nino Manfredi, Mario Adorf, Enrico Maria Salerno, Ugo Tognazzi, Jean-Claude Brialy,

b/n – Italia, 1965

ore 17.00 – 24.00 | SALA BOXE OMERO MOLE VANVITELLIANA

Casablanca Café – Cinecocktail & Silent Movies, Concerti & Cinefood

ore 18.00 | SALA BOXE OMERO MOLE VANVITELLIANA

Casablanca Café Numero di mAgia, la parola e il magico

Presentazione del nuovo numero della rivista Argo

Corto Dorico col suo omaggio alla magia del cinema diventa anche la cornice ideale per presentare Numero di mAgia, (Gwynplaine – Nie Wiem) la nuova uscita della rivista Argo, fondata nel 1999 e una fra le più longeve del panorama underground italiano. Il volume è un’articolata esplorazione collettiva del mondo del paranormale, tra le profezie degli analisti finanziari, i trucchi dei prestigiatori, le fiabe, i rituali africani e la forza sciamanica della parola e del suo suono. La rivista rende anche tributo al regista Georges Méliès e alla sua idea di cinema come illusionismo.



Intervengono: Marco Benedettelli e Valerio Cuccaroni (rivista d’esplorazione Argo) e Alessio Galbiati (rivista online di cultura cinematografica Rapporto Confidenziale).

ore 18.30 | SALA BOXE OMERO MOLE VANVITELLIANA

Casablanca Café

Omaggio a Georges Méliès

MARIO MARIANI IN CONCERTO PER PIANOFORTE E FILM MUTI (50’)

Georges Méliès – Voyage dans la Lune (Francia 1902, 15′)

Ferdinand Leger – Ballet mecanique (Francia 1924, 16′)

Charlie Chaplin – The Star Boarder (USA 1914, 11’20)

Edison Corp – A winter straw ride (USA 1906, 6’23)

dalle 20.00 | SALA BOXE OMERO MOLE VANVITELLIANA

Casablanca Café

Cinefood (gradita la prenotazione: 071 2320951)

Ore 21.00 | AUDITORIUM MOLE VANVITELLIANA

SALTO IN LUNGO #1 – film di apertura / evento speciale:

Proiezione di OVUNQUE PROTEGGIMI (94’) di Bonifacio Angius

Con Alessandro Gazale, Francesca Niedda, Antonio Angius, Gavino Ruda, Teresa Soro. Cast completo Genere Drammatico – Italia, 2018

Presente in sala il regista Bonifacio Angius



LUNEDÌ 3 DICEMBRE



ore 17.00 – 24.00 | SALA BOXE OMERO MOLE VANVITELLIANA

Casablanca Café – Cinecocktail & Silent Movies, Concerti & Cinefood

ore 18:30 | AUDITORIUM MOLE VANVITELLIANA

Il Mago – Omaggio a Orson Welles

Proiezione di LO STRANIERO (95’)

Regia di Orson Welles. Con Loretta Young, Edward G. Robinson, Orson Welles, b/n – USA, 1946

dalle ore 20 | SALA BOXE OMERO MOLE VANVITELLIANA

Casablanca CaféCinefood (gradita la prenotazione: 071 2320951)

ore 21.00 | AUDITORIUM MOLE VANVITELLIANA

SALTO IN LUNGO #2 / selezione ufficiale – concorso:

Proiezione di FAVOLA (87’) di Sebastiano Mauri

Con Filippo Timi, Lucia Mascino, Luca Santagostino, Sergio Albelli, Piera Degli Esposti – Italia, 2017

MARTEDÌ 4 DICEMBRE

ore 10.00 – 13.00 | AUDITORIUM MOLE VANVITELLIANA

Convegno “Come ti costruisco un film” con scuole e UNIVPM

Proiezione dello scientificorto “Il Cinema nelle Marche. Ipotesi di futuro” di Juri Cerusico (Teapot Film).

Saluti: Sauro Longhi — Rettore Università Politecnica delle Marche, Paolo

Marasca — Assessore Cultura Comune di Ancona, Simona Teoldi — Dirigente Cultura Regione Marche, Valerio Cuccaroni — Presidente Nie Wiem

Intervengono: Stefania Benatti direttrice della Fondazione Marche Cultura, i

direttori artisti di Corto Dorico, Daniele Ciprì, Luca Caprara e i produttori

Elio Cecchin, Eleonora Savi, Enrico Ripalti, Fabrizio Saracinelli, Marzia

Berdini e Roberta Maria Simonetti. Conducono Paolo Seri (Università di Urbino) e Anna Olivucci (Marche Film Commission)

In collaborazione con Fondazione Marche Cultura e Università Politecnica delle Marche WORKSHOP di Sceneggiatura GIACOMO CIARRAPICO (Boris)

ore 17.00 – 24.00 | SALA BOXE OMERO MOLE VANVITELLIANA

Casablanca Café – Cinecocktail & Silent Movies, Concerti & Cinefood

ore 18.30 | AUDITORIUM MOLE VANVITELLIANA

SALTO IN LUNGO #3 / selezione ufficiale – concorso:

Proiezione di MANUEL (97’) di Dario Albertini

Con Andrea Lattanzi, Francesca Antonelli, Renato Scarpa, Giulia Elettra Gorietti – Italia, 2017

dalle ore 20 | SALA BOXE OMERO MOLE VANVITELLIANA

Casablanca CaféCinefood (gradita la prenotazione: 071 2320951)

ore 21.00 | AUDITORIUM MOLE VANVITELLIANA

A CORTO DI DIRITTI – PREMIO AMNESTY INTERNATIONAL

CONCORSO INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI

Nel corso delle edizioni, Corto Dorico è divenuto emblema del cinema d’autore e dell’impegno civile nelle arti, forgiando un’unione con Amnesty International Italia. La sezione di corti internazionali, A corto di diritti, presenterà quest’anno 8 lavori provenienti da tutto il mondo e legati a tematiche inerenti ai diritti civili ed umani. Dai migranti alla ferocia della guerra, dal razzismo alla violenza sulle donne, dai disastri ambientali allo sfruttamento del lavoro. Il premio Amnesty sarà assegnato, nel corso della serata finale del festival, al corto che, tra tutti quelli candidati al premio risulterà più vicino alle tematiche dei diritti umani ed ai temi delle campagne della organizzazione umanitaria, da anni partner di Corto Dorico Film Festival. Saranno presenti alla serata unrappresentante di Amnesty International e il

Garante dei Diritti dei Migranti Andrea Nobili.



Saranno proiettati:

Gli ultimi abitanti di Chernobyl di Franco Zambon (Italia)

Mama di Eduardo Vieitez (Spagna)

Nightshade di Shady El-Hamus (Paesi Bassi)

Bini di Erblin Nushi (Stati Uniti)

Anywhere di Aleksandar Aleksić (Serbia)

Yousef di Mohamed Hossameldin (Italia)

La giornata di Pippo Mezzapesa (Italia)

Ajo di More Raça (Kosovo)



MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE

ore 11.00 – 13.00 | LICEO GALILEI (Iniziativa con gli studenti, ad ingresso riservato)

“OKIKE”- UNA STORIA DI CINEMA E INTEGRAZIONE di Edoardo Ferraro

Corto Dorico, nella sua sezione più concentrata sui diritti civili, si sposta nelle scuole, con la proiezione di Okike, video che ha come protagonisti i migranti accolti a Macerata e nelle Marche dal Gruppo umana solidarietà (Gus)

e realizzato con Dibbuk Produzioni. Con il contributo di Comune di

Macerata, Ombudsman Marche e il sostegno di Marche Film Commission – Fondazione Marche Cultura.In collaborazione CGS Dorico A seguire, presentazione e proiezione del corto vincitore del Premio A Corto di Diritti

Amnesty International Italia. Interviene il Garante dei Diritti dei Migranti

Andrea Nobili.

ore 17.00 – 24.00 | SALA BOXE OMERO MOLE VANVITELLIANA

Casablanca Café – Cinecocktail & Silent Movies, Concerti & Cinefood

ore 18:30 | AUDITORIUM MOLE VANVITELLIANA

Il Mago – Omaggio a Orson Welles

Proiezione de IL MAGO – L’INCREDIBILE VITA DI O. WELLES di Chuck Workman (95’)

Regia di Chuck Workman. Con Peter Bogdanovich, Orson Welles, Peter Brook, Simon Callow, Stefan Drössler – USA, 2014

dalle ore 20 | SALA BOXE OMERO MOLE VANVITELLIANA

Casablanca CaféCinefood (gradita la prenotazione: 071 2320951)

ore 21.00 | AUDITORIUM MOLE VANVITELLIANA

SALTO IN LUNGO #4 / selezione ufficiale – concorso:

Proiezione di UN GIORNO ALL’IMPROVVISO (88’) di Ciro D’Emilio

Con Anna Foglietta, Giampiero De Concilio, Fabio De Caro, Massimo De Matteo – Italia, 2018

Presente in sala il regista Ciro D’Emilio



GIOVEDÌ 6 DICEMBRE

ore 11.00 | CARCERE ANCONA BARCAGLIONE

CORTO DORICO OLTRE LE MURA

Proiezione speciale in anteprima assoluta

Incontro con Daniele Ciprì e proiezione finalisti

Con il patrocinio del Garante dei diritti Ombudsman delle Marche.

ORE 14.00 | CARCERE ANCONA MONTACUTO

CORTO DORICO OLTRE LE MURA

Proiezione speciale in anteprima assoluta

Incontro con Daniele Ciprì e proiezione finalisti

Con il patrocinio del Garante dei diritti Ombudsman delle Marche.

ore 17.00 -24.00 |SALA BOXE OMERO MOLE VANVITELLIANA

Casablanca Café – Cinecocktail & Silent Movies, Concerti & Cinefood

ore 17.00 |SALA BOXE OMERO MOLE VANVITELLIANA

Baol Blues live!

(Il Baol Blues ritrovato di Stefano Benni) a cura di Daniel Agami

Si dà per la prima volta menzione dell’unico cortometraggio scritto e

diretto da Stefano Benni (giornalista, attore, scrittore, autore, regista,

poeta, dialogista, traduttore, curatore, sceneggiatore, comico, umorista,

calciatore) e obliato da (quasi) tutti. Baol Blues (1990) è il primo booktrailer

italiano, girato da un cast tecnico destinato a restare nel cinema, e visibile

solo nel 1990, in alcune librerie, attraverso un monitor sopra il romanzo a cui

è ispirato e propedeutico, Baol. Daniel Agami (critico cinematografico, giornalista e attore) lo ha ritrovato a casa del Lupo Stefano Benni, e in accordo con l’autore lo propone e commenta in esclusiva per la prima volta fuori dalle librerie e dal 1990. Integrano interviste al cast tecnico. Completa l’evento un reading tratto dal romanzo, diretto nella parte musicale, in esclusiva per il festival, dal compositore della colonna sonora originale che trova per la prima volta esecuzione dal vivo, e le voci di attori o quasi attori talvolta comici, sicuramente spaventati, auspicabilmente guerrieri.



A seguire, Baol (Blues) Live! Spettacolo letterario tratto da Baol Blues di Stefano Benni con Daniel AgamiL’esordio di Daria Rizzuti, con la partecipazione di Bianca Ottaviani e con la partecipazione straordinaria di Germano Maccioni (attore e regista, vincitore di Corto Dorico 2011).Regia di Daniel Agami, direzione musicale del Maestro Claudio Scannavini.

Accompagnamento musicale al pianoforte.

ore 18.30 | AUDITORIUM MOLE VANVITELLIANA

SALTO IN LUNGO #5 / selezione ufficiale – concorso:

Proiezione de LA TERRA DELL’ABBASTANZA (96’) di Damiano D’Innocenzo, Fabio D’Innocenzo

Con Andrea Carpenzano, Matteo Olivetti, Milena Mancini, Max Tortora, Luca Zingaretti – Italia, 2018

dalle ore 20 | SALA BOXE OMERO MOLE VANVITELLIANA

Casablanca Café Cinefood (gradita la prenotazione: 071 2320951)

ore 21.00 | AUDITORIUM MOLE VANVITELLIANA

SALTO IN LUNGO #6 / selezione ufficiale – concorso:

Proiezione di BEAUTIFUL THINGS (94’) di Giorgio Ferrero

Con Van Quattro, Danilo Tribunal, Andrea Pavoni Belli, Vito Mirizzi – Italia, 2017

Presente in sala il regista Giorgio Ferrero



VENERDÌ 7 DICEMBRE

ore 11.00 | CARCERE VILLA FASTIGGI – PESARO

CORTO DORICO OLTRE LE MURA

Proiezione speciale in anteprima assolutaIncontro con Daniele Ciprì e proiezione finalisti

Con il patrocinio del Garante dei diritti Ombudsman delle Marche.

ore 17.00 – 23.00 | SALA BOXE MOLE VANVITELLIANA

Cinemarket

Locandine dei film e altro materiale cinefilo, modernariato, vinili, Abbigliamento, design, accessori, editoria indipendente e rarità: questo troverete al CineMarket di Corto Dorico, un market che non guarda solo al passato e al vintage, ma strizza l’occhio al neo-artigianato e al mondo dei makers, accogliendo nuovi creativi provenienti da ogni parte d’Italia. Decine di espositori accolti nella calorosa atmosfera della Sala Boxe de La Mole.

A cura di Nerto.

Iscrizioni fino al 2 dicembre:

hipnic_market@gmail.com / 320 0796794 (Corrado)

ore 17.00 – 24.00 | SALA BOXE OMERO MOLE VANVITELLIANA

Casablanca Café – Cinecocktail & Silent Movies, Concerti & Cinefood

ore 17.00 | SALA BOXE OMERO MOLE VANVITELLIANA

Casablanca Café

Proiezione di CONVIVIO (14’) di Davide Scognamiglio, Daniele Ciprì e Giuseppe Riccardi

Progetto realizzato in collaborazione con il Gus Lecce, il progetto Sprar “il Salento accoglie” unione dei comuni delle terre Acaya e Roca.

Proiezione in anteprima regionale

ore 18.30 | AUDITORIUM MOLE VANVITELLIANA

PREMIO IIK – CONCORSO CORTI INTERNAZIONALI

ALL YOU NEED IS SHORT (90’)

All You Need Is Short è il nome di programma di cortometraggi

internazionali ideato da Torino Short Film Market fin dal 2016. Fino ad ora è

sempre stato mostrato all’interno del Torino Film Festival con la scopo di

riportare i corti internazionali all’interno della programmazione festivaliera.

Per la prima volta è presentato in un’altra sede e con una selezione curata da

Enrico Vannucci appositamente per Corto Dorico dal titolo Human Nature e con corti presentati e premiati ai Festival di Cannes, Venezia e Locarno. All you need is short è anche una competizione nella quale il premio al miglior film sarà assegnato dal pubblico di Corto Dorico.



Saranno proiettati:

Tikeri di Mikko Myllyahti (Finlandia)

The silence of the dying fish di Vasilis Kekatos (Grecia)

All inclusive di Corina Schwingruber Ilic (Svizzera)

3 anos depois di Marco Amaral (Portogallo)

Je sors acheter des cigarettes di Osman Cerfon (Francia)

Excuse me, i’m looking for the ping pong room and my girlfriend di Bernhard Wenger (Austria/Germania/Svezia)

dalle 20 | SALA BOXE OMERO MOLE VANVITELLIANA

Casablanca Café Cinefood (gradita la prenotazione: 071 2320951)

ore 21.00 | SALA BOXE OMERO MOLE VANVITELLIANA

Casablanca Café

Il mago – Omaggio a Orson Welles

Una nuova guerra dei mondi: La soluzione

live performance per voci, video e musica

Con Vincenzo Latronico in una riscrittura attualizzata del celeberrimo radiodramma scritto e interpretato esattamente ottant’anni fa da Orson Welles.

Playlist di Damir Ivic & video delle Giurie Giovani di Corto Dorico

In collaborazione con Rai Radio 3 e Rai Marche

ore 22:30 | AUDITORIUM MOLE VANVITELLIANA

Il mago – Omaggio a Orson Welles – film di chiusura

Proiezione di F FOR FAKE (85’)Regia di Orson Welles. Con Orson Welles, Oja Kodar, Joseph Cotten, François Reichenbach, Richard Wilson – Francia 1973.



SABATO 8 DICEMBRE

ore 10.00 – 13.00 | SALA BOXE OMERO MOLE VANVITELLIANA

Casablanca Café

“Sguardo in macchina” MASTERCLASS in Fotografia cinematografica con MATTEO COCCO (Sulla mia pelle)

ore 17.00 | AUDITORIUM MOLE VANVITELLIANA

SALTO IN LUNGO #7 / film di chiusura – evento speciale:

Proiezione di SULLA MIA PELLE (100’) di Alessio Cremonini Con Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Max Tortora, Milvia Marigliano, Andrea Lattanz – Italia, 2018

Presenti in sala l’attrice Jasmine Trinca e il direttore della fotografia Matteo Cocco

ore 17.00 – 23.00 | SALA BOXE OMERO MOLE VANVITELLIANA

Cinemarket: mostra-mercato di materiali cinefili, vinili, abbigliamento & co.

A cura di Nerto

ore 17.00 – 24.00 | SALA BOXE OMERO MOLE VANVITELLIANA

Casablanca Café – Cinecocktail & Silent Movies, Concerti & Cinefood

ore 17.00 | SALA BOXE OMERO MOLE VANVITELLIANA

Casablanca Café

CINEBIMBI: Proiezione di MISSIONE OO7te!

Il video prodotto durante il laboratorio per bambini videomaker “Cinebimbi Lab”, realizzato da Matteo Corbi e Francesca Pavoni di Art3fatti. I bambini avranno l’occasione di provare i costumi di scena e farsi fotografare come protagonisti della celeberrima serie di “007”. Cinebimbi è un progetto di Corto Dorico e Scuola delle Arti per Bambini di Nie Wiem: progetto che ogni anno accompagna i bambini alla scoperta della loro creatività, attraverso i territori dell’arte, per approdare nel mondo del cinema.

info 3386268691

ore 19.00 | SALA BOXE OMERO MOLE VANVITELLIANA

Casablanca Café

Incontro con i giurati: Matteo Rovere, Jasmine Trinca e Matteo Cocco

Aperitivo di benvenuto

dalle ore 20.00 | SALA BOXE OMERO MOLE VANVITELLIANA

Casablanca Café Cinefood (gradita la prenotazione: 071 2320951)

ore 21.00 | AUDITORIUM MOLE VANVITELLIANA

FINALISSIMA PROIEZIONE CORTI FINALISTI

Saranno proiettati:

La bête di Filippo Meneghetti

The view from up here di Marco Calvani

Inanimate di Lucia Bulgheroni

New neighbours di Andrea Mannino, Sara Burgio, Giacomo Rinaldi

Futuro prossimo di Salvatore Mereu

Parru pi tìa di Giuseppe Carleo

Frontiera di Alessandro Di Gregorio

+ cortometraggio vincitore CORTO SLAM

ore 24.00 | CIRCOLO S.E.F. STAMURA

FILMPARTY a cura di Arci Ancona