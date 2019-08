Festival musicale "Vincent Persichetti": la nona edizione esalta le eccellenze marchigiane

Domenica 11 agosto alle 21.15 la Corte del Castello ospiterà la nona edizione del Festival musicale ‘Vincent Persichetti’, che prenderà il via proprio a Falconara con un concerto tenuto da giovani talenti marchigiani. L'associazione Vincent Persichetti, in collaborazione con il Comune di Falconara che sostiene il festival dalla prima edizione, ospiterà infatti il Trio Dmitrij, una celebre formazione composta da giovani musicisti marchigiani pluripremiati nel loro strumento e nella musica da camera: Michele Sampaolesi al pianoforte, Henry Domenico Durante al violino e Alessandro De Felice al violoncello.

Il Festival Musicale promuove la figura del compositore italo-americano Vincent Persichetti (Filadelfia 1915-1987 enfant prodige, compose più di 120 opere pubblicate e insegnò per quasi 50 anni alla Julliard School di New York). Oltre a far conoscere le musiche di Persichetti, il Festival vuole promuovere anche la musica classica in generale, grazie ai suoi concerti itineranti ad ingresso gratuito per far sì che questo genere musicale sia alla portata di tutti. La kermesse partirà da Falconara, come da tradizione, per raggiungere l'Abruzzo dopo Ferragosto. La famiglia Persichetti era infatti originaria di Torricella Peligna, in provincia di Chieti. «Con orgoglio e con tanto impegno siamo giunti alla nona edizione – dice Rosanna Persichetti, presidente dell’associazione musicale –. Quest'anno esalteremo le eccellenze marchigiane: il Trio Dmitiij, il Duo Serpilli Sisters, Angela De Pace e il Quartetto d'archi dell'Accademia Musicale di Ancona» che come ogni anno eseguiranno alcuni brani di Persichetti in ogni concerto – aggiungono le direttrici artistiche Caterina e Roberta Serpilli. Il Trio Dmitrij proporrà un repertorio tra l'America e l'Europa con brani di Mendelssohn, Piazzolla e un finale con West Side Story. L'apertura dei concerti sarà a cura dei giovani musicisti della Scuola di Musica. Domenica a Falconara si esibirà uno dei più giovani insegnanti della Scuola di Musica: Michele Guerrieri, 21 anni, che si sta per laureare al Conservatorio di Pesaro. «Sono felice di esibirmi a questo festival – dice il giovane musicista – e ringrazio il sindaco Stefania Signorini e l’associazione Persichetti per avermi dato questa opportunità. Il Festival Persichetti si conferma come un appuntamento per promuovere giovani musicisti».

«Sono orgogliosa del fatto che questo festival parta da Falconara – dice il sindaco Stefania Signorini – specie per il livello molto alto degli artisti che si esibiscono. Per la cultura falconarese l’associazione Persichetti sta offrendo un contributo importante».