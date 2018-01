La segretaria: ad estrazione un posto gratuito al corso

Prende il via il corso di segreteria presso la sede di L&V Group. Il 25 gennaio alle ore 19 ci sarà la presentazione del corso in Via Achille Grandi 3, nel palazzo dell'ex Barfly. Il corso è di 50 ore e la quota di partecipazione è di 410 Euro + IVA.



Oltre le 50 ore sono previste giornate di orientamento, revisione del CV e incontro con le aziende per favorire l'incrocio tra domanda ed offerta. L'importo è rateizzabile in 2 tranche. A disposizione anche un posto gratuito per partecipare al corso nel caso di soggetto disoccupato ai sensi dell'art. 19 D.Lgs 150/2015. Per partecipare all'estrazione è necessario attestare il proprio stato di disoccupazione e venire alla presentazione gratuita del 25 gennaio durante la quale ci sarà il sorteggio. Per chiarimenti: 071/3580493.