Corso di lettura e comunicazione con Luca Violini

Quelli che con la voce e Radio Arancia Network presentano il corso di dizione e comunicazione con Luca Violini, doppiatore di fama nazionale. Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono scoprire e approfondire la conoscenza e l’utilizzo della voce e del lavoro in voce a 360 gradi, sia come mezzo di espressione e crescita culturale propria, o rivolta ad un eventuale utilizzo lavorativo. La comunicazione è il “terreno” sul quale tutti noi quotidianamente siamo chiamati a muoverci, e questo ci rende consapevoli di quanto sia fondamentale acquisire una maggior chiarezza e sicurezza su come svolgiamo la nostra di comunicazione. Comunicare, in maniera efficace, è il modo più sereno e produttivo per vivere al meglio e con successo la propria vita sociale e professionale.

Consigliato soprattutto a imprenditori, avvocati, politici, giornalisti, professionisti in genere, insegnanti e a coloro che sono a contatto con il pubblico.

Programma: