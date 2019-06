Imparare a difendersi come militari israeliani: corso di Krav Maga per uomini e donne

Imparare a difendersi dalle aggressioni con le tecniche dell’arte militare israeliana. Torna il seminario di Krav Maga, organizzato dagli istruttori altamente qualificati della KMA (Krav Maga Accademy) e riconosciuti dal Coni, Simone Cingolani, Marco Cropo, Marco Papi e Diego Montinaro. Il corso, gratuito ma su prenotazione (per info: 349.6828190) si terrà domenica a Castelfidardo presso il Centro Green dalle ore 9,30 alle 12,30. Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Verranno impartite le prime linee-guida sull’arte militare israeliana, utili sia agli appartenenti alle forze dell’ordine che ai civili, con una sezione dedicata in particolare alle tecniche di autodifesa per le donne. Dopo il primo appuntamento nella palestra di Osimo Stazione, proseguono i seminari organizzati per trasmettere tutti i segreti del combattimento corpo a corpo con cui proteggersi da attacchi a mani nude, con bastone o pugnale. Un lavoro psicologico, ancor prima che fisico, per imparare a gestire l’ansia e la paura che si provano in situazioni di pericolo. In autunno partiranno i corsi veri e propri di Krav Maga in cui, a seconda delle richieste, potranno essere attivati addestramenti sul tiro operativo con metodo israeliano, per guardie del corpo per protezione Vip, corsi CQB per movimentazione armata in edifici e il combattimento con veicoli nei corsi di guida operativa con abilità difensive ed offensive.

