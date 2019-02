Corsi: al via quello di informatica gratuito per ipo e non vedenti

I Rotary delle Marche in collaborazione con lUICI regionale e l’IRiFOR regionale organizza il 2 marzo i corsi di informatica totalmente gratuiti per ipo/non vedenti e per insegnanti di sostegno e assistenti domiciliari.

Si terranno corsi diversificati in base alle esigenze dei corsisti. Dai corsi base, ai corsi avanzati , una sezione dedicata ai social, smartphone e tablets.