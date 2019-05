Difesa personale, il corso per apprendere i segreti dell'arte israeliana: il krav maga

L’obiettivo è la difesa personale, cioè bloccare un eventuale aggressore per renderlo inoffensivo e mettersi nelle condizioni di darsi alla fuga. Ma ancora prima è la gestione dell’ansia e della paura che si prova in una condizione di pericolo e che, se gestita male, può solo peggiorare la situazione. Da qui l’idea di un seminario di 2 ore con i migliori maestri anconetani di Krav Maga, arte militare israeliana, utile sia agli appartenenti alle forze dell’ordine che ai vicili e particolarmente indicata per le donne che vogliono apprendere tecniche operative per imparare a difendersi.

Guidati dagli istruttori Simone Cingolani, Marco Papi, Diego Montinaro e Marco Cropo, i partecipanti potranno fare proprie le basi del combattimento corpo a corpo mediante corsi di difesa personale con tecniche israeliane come il Krav Maga. L’appuntamento è per il 12 maggio dalle 9,30 alle 12,30 alla palestra comunale di Osimo in via D’Azeglio 9. Al termine della mattinata, ai partecipanti verrà anche rilasciato un attestato di partecipazione che, per chi facesse della difesa personale uno strumento di lavoro, fa curriculum.

In teoria l’accademia krav maga anconetana, i cui istruttori si sono preparati alla corte del fondatore dei Gis dei carabinieri il Comandante Alfa, prevede anche corsi di tiro operativo con metodo israeliano, corsi per guardie del corpo per protezione Vip, corsi CQB per movimentazione armata in edifici e il combattimento con veicoli nei corsi di guida operativa con abilità difensive ed offensive. Tutti step che si potranno eventualmente approfondire in futuro in occasione di nuovi incontri.

Gallery