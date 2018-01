Quelli con la voce: con Luca Violini per imparare l'arte del doppiaggio

"Quelli con la voce", Radio arancia e Magma Lab presentano il corso di doppiaggio di primo livello con Luca Violini, Teo Bellia e Daniela Debolini. Il corso, aperto a tutti, è organizzato e tenuto da professionisti stimati nel panorama del doppiaggio nazionale, che lavorano da anni sulla voce e con la voce. Il corso viene tenuto in una sala attrezzata con un maxi schermo ed una regia audio, dove, di volta in volta, i docenti trasmetteranno le tecniche ed i segreti della professione del doppiatore.

Programma: fonetica e dizione, doppiaggio (film, telefilm, telenovelas, cartoni animati), over sound (documentari a più voci)

Speakeraggio (documentari a una sola voce, documentari in bianco, redazionali aziendali, spot pubblicitari televisivi e radiofonici). Il corso prevede lezioni teoriche su: impostazione della voce, respirazione, fonetica e dizione, articolazione, approccio al testo, recitazione con la voce, pause, toni, ritmi, emissione e lezioni pratiche con prove di doppiaggio in cui gli allievi, davanti al leggio e al microfono interagiranno con i filmati che scorreranno di fronte a loro sullo schermo, prestando la propria voce ai protagonisti delle immagini. Le lezioni si terranno ad Ancona presso Hotel Concorde ( vicino Ikea). Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per maggiori info e per iscriversi contattare Federica Maurizi 320.5623974 f.maurizi@classmanagement.it.

Inizio e durata del corso:

Il corso ha una durata complessiva di n. 30 ore suddivise in n. 10 lezioni settimanali, con inizio da SABATO 27 gennaio fino al 7 aprile, con il seguente calendario: gennaio: sabato 27, febbraio: sab 3 / sabato 10 / sabato 17 / sabato 24, marzo: sabato 3 / sabato 10 / sabato 17 / sabato 24 aprile: sabato 7, orario: dalle 10.00 alle 13.00.