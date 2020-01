Corso di cultura greca: il primo corso gratuito all'istituto Ellenico

L’Istituto ellenico di diplomazia culturale di Ancona (via Einaudi, nuova stazione Marittima), in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale delle Marche, rganizza gratuitamente per i suoi iscritti e membri, ogni mercoledì dal 15 gennaio 2020 al 15 aprile 2020 dalle ore 17.00 alle ore 18.30, presso la Sala Conferenze del Museo Archeologico Nazionale delle Marche il primo corso sulla cultura greca. Iscrizioni e/o informazioni : Tel. 3403477226 (i.e.d.c.italia@gmail.com).



Il corso comprende dodici lezioni con le seguenti tematiche: