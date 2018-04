Periodo di insicurezza, ecco il corso di autosicurezza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Nuovo corso “Io mi difendo” a Porto Recanati (MC) Il Tecnico Formatore responsabile Regionale dell’Accademia Nazionale di Autodifesa “Io mi difendo”, Dott. Emanuele Viola, annuncia la nuova data del prossimo corso che si terrà alla sala del Centro Giovanile in via Roma 2 a Porto Recanati, il 21 Aprile con ben tre sessioni orarie disponibili (9-12/14-17/17.30-20.30). Possibilità di iscrizione anche per chi vuole diventare Tecnico Formatore per le province di Pesaro-Urbino, Fermo, Ascoli Piceno, Macerata e Ancona. La “Io mi difendo” è organizzata al meglio per offrire ai propri soci ed i tesserati C.S.E.N un servizio impeccabile, l’unico attualmente in grado di mettere chiunque in condizione di difendersi in maniera legale avallando di fatto il diritto universale alla legittima difesa. Nel periodo di insicurezza che si sta attualmente vivendo non solo a Porto Recanati (furti, rapine, spaccio e aggressioni – di cui l’ultima sabato notte in zona Scossicci) ma in tutta la riviera adriatica come in tutta Italia, la migliore soluzione è senza dubbio quella di prepararsi alla gestione efficace di quegli eventi negativi frequentando corsi di autodifesa personale. L'offerta dedicata ai soci "Io mi difendo" è vincente in quanto tramite attività didattiche e formative vengono trasferite all'allievo tutte le informazioni teoriche e pratiche più efficaci necessarie per difendersi dalle aggressioni oltre ad insegnare ad utilizzare l’unico mezzo disponibile attualmente legale sul territorio nazionale: la pistola al peperoncino.

L'iscrizione alla Accademia consente di accedere al nostro corso di autodifesa così strutturato: preparazione psicologica alla aggressione umana o animale durante le sue tre fasi, insegnamento di tecniche di difesa personale realmente efficaci tramite simulazione, insegnamento delle principali nozioni legali fondamentali su tutti gli strumenti di difesa personale, spiegazione dettagliata sull’ uso della pistola al peperoncino “Guardian angel 2”. Quest’ultima è in dotazione a fine corso con relativo manuale d’istruzione sulla sicurezza che aiuta a prevenire casi di violenza e furti (ampliamente spiegati durante il corso). Tale manuale viene anche inviato telematicamente consentendo la fruizione in qualsiasi momento. Per info e prenotazioni: Dott. Emanuele Viola 338.64 24 100 (anche via Whatsapp & Telegram) e-Mail: iomidifendomarche@gmail.com.