Corsa dei Babbi Natale: la solidarietà sfreccia sulle slitte da corsa

Il 15 dicembre al via la mitica corsa dei Babbi Natale che prende il via alle 9.30 in Piazza Roma. Un'appuntamento fisso ormai tra sport, solidarietà e tradizione.

Inoltre non mancheranno giochi e animazioni per tutti i bambini presenti, con gli operatori e volontari della Fondazione Salesi Onlus. Una grande cassetta postale collegata con Santa Klaus dove le persone possono spedire direttamente le letterine. Il ricavato sarà destinato per le coterapie realizzate dalla Fondazione nei reparti dell’Ospedale Salesi.