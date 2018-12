Concerto di Natale: sul palco il coro per la cupola di Ostra Vetere

Venerdì 21 dicembre, alle ore 21.15, si terrà nella Chiesa di San Michele Arcangelo a Brugnetto di Trecastelli il Concerto di Natale del Coro per la Cupola di Ostra Vetere.

L’esibizione coinvolgerà il pubblico in un’esperienza musicale ricca di suggestioni, con brani sia della tradizione natalizia che moderni, interpretati sapientemente da un coro composto da trentacinque bellissime voci, guidate dal giovane direttore Manuel Manieri. Il Coro per la Cupola di Ostra Vetere è nato tre anni fa, da un’idea di alcuni intraprendenti giovani del coro parrocchiale. Il gruppo interpreta non solo brani classici del Natale ma anche brani moderni, ricercati e “freschi”, uniti da uno scopo sociale comune. Una nuova e giovane realtà il Coro per la Cupola di Ostra Vetere, in cui la primaria importanza viene data sia alla passione per il canto, sia alle relazioni tra i vari componenti, con una grande semplicità di approccio verso il pubblico. Il coro è costituito da oltre trentacinque elementi ed è diretto da Manuel Manieri (20 anni, studente di pianoforte al Conservatorio di Pesaro) che si occupa di trovare e creare arrangiamenti per i vari pezzi. Il giovane è affiancato da Giacomo Giannini per la parte organizzativa e da tutti i membri del coro che, con grande forza di unione, riescono a creare e ottenere un clima di armonia e dedizione. Il Concerto che si terrà nelle Chiesa di Brugnetto sarà un appuntamento da non perdere, promosso dal Comune di Trecastelli in collaborazione con il Circolo Culturale Oscar Franceschini – Biblioteca Giramondoe vede protagonista un coro che saprà regalare, a tutti gli spettatori presenti, un’emozionante atmosfera, in una serata prenatalizia. La partecipazione all’evento è a ingresso libero.