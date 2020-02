San Valentino a Corinaldo, il borgo si veste d'amore per un romantico weekend

San Valentino è pur sempre San Valentino e Corinaldo si veste d’amore per accogliere chi vorrà lasciarsi ammaliare dalla magica atmosfera di uno dei Borghi più belli d’Italia.

Una festa, quella degli innamorati, che precede la quinta edizione della “Notte Romantica” del 27 giugno, il sabato successivo al solstizio d’estate, evento nazionale organizzato ogni anno dall’associazione Borghi più belli d’Italia che nel 2019 ha registrato un milione di presenze nei borghi, confermandosi uno degli eventi più interessanti nel panorama delle manifestazioni turistico-culturali e di intrattenimento d’Italia. Chi sceglierà Corinaldo sarà il benvenuto nelle strutture ricettive della cittadina prima di avviarsi alla ricerca del luogo perfetto per degustare tipicità e prelibatezze locali. E, prima di andare a dormire, un’immancabile foto ricordo davanti al Pozzo della Polenta, per l’occasione, allestito ad hoc e ribattezzato il “Pozzo dell’Amore”.

Per rendere ancora più ricca la ricorrenza romantica, ecco il programma di un weekend tutto da vivere:

14 Febbraio - Giornata libera a disposizione per le attività proposte in calendario a Senigallia;

15 Febbraio- Escursione di un’intera giornata con guida a Senigallia (mattina) e Corinaldo (pomeriggio), pranzo libero;

16 Febbraio- Giornata libera a disposizione per le attività a tema proposte in calendario a Senigallia.

(Per informazioni e prenotazioni - Senigalliaincoming Tour Operator - 345/3965537 -touroperator@senigalliaincoming.it )