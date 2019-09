Corinaldo “PleinAir”, tutto pronto per la Festa Nazionale delle Bandiere Arancioni

Corinaldo, Bandiera Arancione d’Italia, è pronta ad accogliere, sabato 28 e domenica 29 settembre 2019, la festa nazionale del “PleinAir”, evento, giunto alla dodicesima edizione, organizzato dall’Associazione Bandiera Arancione e dalla rivista PleinAir. Nel weekend del 28-29 settembre, il Comune di Corinaldo, città Bandiera Arancione, marchio di qualità territoriale del Touring Club Italiano, sarà il protagonista di un evento che valorizza le bellezze dell’Italia e il suo entroterra di qualità. Plein Air è voce e dialogo di realtà vive e appassionate. #passionepleinair Corinaldo:

Sabato 28 settembre

Arrivo dei camperisti e sistemazione nell’area sosta camper attrezzata e gratuita “Coricamper” situata in Via Pecciameglio. Alle ore 12.00 aperitivo di benvenuto a “Corinaldo Tipica” in via del Corso. Gli amici camperisti verranno omaggiati con una “borsa di benvenuto” per tutti gli accreditati (per l’accredito iat1@corinaldo.it-0717978626). Alle ore 15.00 in Largo XVII settembre 1860, visita guidata gratuita della durata di un’ora (le guide indosseranno i costumi tradizionali del 1500). È gradita la prenotazione. Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 apertura dei Luoghi della Cultura: Carlo Goldoni, Raccolta di Ceramiche d’Arte Contemporanea “G.C. Bojani”, Sala del Costume e delle Tradizioni Popolari, Civica Raccolta d’Arte “Claudio Ridolfi”, Area Archeologica di Santa Maria in Portuno. Biglietto unico acquistabile allo IAT Ufficio Informazioni Accoglienza Turistica: 2,50 euro per adulti, gratis sotto i 14 anni.

Domenica 29 settembre

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 a Madonna del Piano, apertura con visite guidate all’Antico Molino Patregnani. Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 apertura dei Luoghi della Cultura: teatro Carlo Goldoni, Raccolta di Ceramiche d’Arte Contemporanea “G.C. Bojani”, Sala del Costume e delle Tradizioni Popolari, Civica Raccolta d’Arte “Claudio Ridolfi”, Area Archeologica di Santa Maria in Portuno. Biglietto unico allo IAT Ufficio Informazioni Accoglienza Turistica: 2,50 euro per adulti, gratis sotto i 14 anni.

Aperitivi e cene nei locali aderenti all’iniziativa (consultare Ufficio IAT). Nelle due giornate, inoltre, saranno visitabili i seguenti siti d’interesse:

-Il Santuario di Santa Maria Goretti

-La chiesa dell’Addolorata

-La chiesa del Suffragio

-La collegiata di San Francesco

-La Casa Natale di Santa Maria Goretti

-Il Santuario dell’Incancellata

Per info: IAT Ufficio Informazioni Accoglienza Turistica Largo XVII Settembre 1860, 1-2

Tel. +39 0717978636 , www.corinaldoturismo.it