Corinaldo jazz festivai: vent'anni di note con il quintetto internazionale

Venti anni di grande attività per il Corinaldo Jazz: un compleanno da non perdere quest'anno in uno dei borghi più belli d’Italia. Due i concerti per questa ventesima edizione, il 5 e il 7 di agosto nella splendida cornice della Piazza Il Terreno. L’inizio dei concerti è fissato per le 21.45 e, come tradizione vuole, saranno seguiti dalle jam session ai 9 Tarocchi. Apriranno la rassegna gli Yellowjackets domenica 5 agosto. Quattordici album alle spalle, oltre un milione di copie vendute, centinaia di concerti in tutto il mondo per gli Yellowjackets che sono la più longeva e creativa fusion band del panorama musicale. E non solo per un fatto di continuità anagrafica (il gruppo esiste dal 1977), quanto per una esplosiva spinta a sperimentare continuamente linguaggi, fusioni e contaminazioni e a rivedere il proprio orizzonte espressivo alla luce di nuove acquisizioni stilistiche. E' stato l'ingresso del sassofonista, arrangiatore e compositore Bob Mintzer a far compiere agli Yellowjackets il definitivo salto di qualità da eccellente band di fusion al perfetto ingranaggio di jazz elettro-acustico. Il loro sound e il loro stesso nome sono oggi molto più di un marchio di fabbrica: attraverso l’evoluzione della loro musica, rappresentano piuttosto un certificato di garanzia. Jazz e fusion acustica si fondono con grandissima raffinatezza in un sound compatto e preciso, con spazi, forme e dimensioni disegnati senza fatica da musicisti di calibro mondiale.

Martedì 7 agosto, a conclusione di questa breve ma intensa edizione, sarà la volta di uno dei migliori altosassofonisti di tutti i tempi: Kenny Garrett. Nei suoi trenta anni di brillante carriera, Kenny Garrett è divenuto uno dei principali altosassofonisti della sua generazione e il più imitato al mondo. Dall'esordio con la Duke Ellington Orchestra e dalle collaborazioni con Freddie Hubbard, Woody Shaw, Art Blakey & The Jazz Messengers e Miles Davis, Garrett ha sempre apportato il suono vigoroso, melodico e inconfondibile del suo sax alto. Nella stagione 2008-2009 ha suonato nel supergruppo di Chick Corea e John McLaughlin "Five Peace Band" e ha inciso il disco che si è aggiudicato il Grammy Award nel 2010. Con l'album "Seeds From The Underground" (2012), Garrett presenta un quartetto rigorosamente acustico e un ritorno allo straight-ahead, che mette in risalto le sue straordinarie doti musicali. In Germania si aggiudica dagli Echo Awards il premio "Best International JazzSaxophone Performance". Con l'ultimo album "Pushing the World Away" riceve la nomination ai Grammy come "Best Jazz Instrumental Album". A luglio 2016 è uscito il nuovo album "Do Your Dance" che già dal titolo segnala la volontà di Garrett di continuare a far divertire il suo pubblico.



In caso di maltempo i concerti si terranno presso il Teatro Goldoni di Corinaldo.Per informazioni www.corinaldojazz.com Tel :071 67782 int 236 (Ufficio Turismo), cell : 329 4295102. Email :roundjazz@gmail.com.