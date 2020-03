Coppie felicemente infelici: a teatro si festeggiano i divorzi

L'11 marzo al teatro di Montecarotto salgono sul palco le Coppie felicemente infelici. Spettacolo per la regia di Claudio Insegno con Federico Perrotta, Andrea Carli, Valentina Olla e Sabrina Pellegrino.



Due coppie di amici si incontrano a cena per “festeggiare” il loro divorzio. Questa serata si trasformerà in un vero e proprio viaggio nel tempo, per ripercorrere alcuni momenti delle loro storie d’amore, per capire qual è stato il momento in cui tutto si è distrutto, per divertirsi a incolpare il proprio partner delle presunte o reali mancanze e eccedenze. Per trovare, forse, un punto di incontro. L’unica cosa che ne uscirà fuori sarà una serie di divertenti e grottesche situazioni, dove l’amore romantico sembra un parametro irraggiungibile, dove l’uomo e la donna si scontrano per non incontrarsi mai, dove la vita di coppia è sostenibile si, ma solo da single! Dopo questa cena i quattro capiranno che ciò che l’amore ha unito, il matrimonio può separare, ma una risata li salverà. Prenotazioni e info al numero: 3335001699 (Angela) o 3479508990 (Roberto). Posto unico € 21 (ridotto € 18).