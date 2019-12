Chiusa la Nuova Coppa Pianisti, edizione fortunata: il bilancio del direttore artistico

OSIMO – Cala il sipario sulla Nuova Coppa Pianisti di Osimo e il direttore artistico, il concertista Gianluca Luisi, traccia un bilancio “Una edizione fortunata, grandi professionisti da tutto il mondo accanto a giovani musicisti che si affacciano al mondo musicale. Il festival ha registrato un livello qualitativo nelle esibizioni molto alto. Una fatica ripagata dal pubblico che ci ha seguito numeroso e con calore e dalla buona musica portata a Osimo in questi giorni”.

Primo premio assoluto alla statunitense Rachel Breen, giovanissima pianista proveniente da San Francisco con studi effettuati alla New York Juliard University, secondo premio ex aequo Marcin Kamil Wieczorek e Rokas Voluntonis, terzo premio ex aequo Gabriel Meloni.

La manifestazione è stata apprezzata all’interno del teatro e in città ma anche nelle scuole.

Lunedì mattina infatti I Filarmonici Italiani, protagonisti del concerto della serata finale, si sono esibiti per l’iniziativa “Un pianoforte a scuola” alla primaria Marta Russo dell’Istituto Comprensivo Trillini. I giovanissimi studenti hanno dimostrato di apprezzare la musica e l’esibizione del giovane ma talentuoso pianista Sachel Brousseau. L’iniziativa è stata organizzata insieme all’assessore alla scuola e pubblica istruzione del Comune di Osimo Alex Andreoli e grazie all’accoglienza del dirigente e del corpo docente.

Chiuso il sipario del teatro La Nuova Fenice che ha ospitato il festival si pensa già alla prossima edizione, sostenuti dal crescendo di entusiasmo e partecipazione mondiale di ragazzi in concorso e professionisti della musica.