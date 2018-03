Finale nazionale Cooking Quiz, arriva chef Rubio

Trepidazione ed attesa per la Finale Nazionale Cooking quiz 2018 che si svolgerà il 9-10 e 11 maggio a Loreto. Obiettivo del Concorso è stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative, creando un appuntamento formativo ed utilizzando strumenti tecnologici, vicini alle generazioni native digitali. Gli studenti durante il tour hanno assistito ad una lezione interattiva e coinvolgente condotta dai prestigiosi Chef di Alma e successivamente hanno misurato le proprie conoscenze attraverso il quiz multi-risposta. Le classi che hanno ottenuto i punteggi più alti sono passati di diritto alla Finale Nazionale. Saranno oltre 2000 gli studenti provenienti da tutta Italia presenti nei 3 giorni formativi proposti dallo staff organizzativo di Cooking quizZ. Tour eno-gastronomico delle eccellenze marchigiane, visite guidate nei centri storici di Loreto e Recanati, oltre agli eventi organizzati durante le serate.

Il mercoledì sera i ragazzi assisteranno allo show cooking degli Chef di Alma, un momento formativo, di confronto e di grande crescita per i futuri chef. Giovedì 10 maggio scenderà in campo Chef Rubio, diplomato al Corso Superiore di Cucina Italiana di ALMA, per un confronto/dibattito con gli studenti su temi a lui molto cari come il concetto “democratico” della qualità del cibo, la libertà di pensiero ed espressione in cucina e non mancheranno consigli e curiosità sul suo percorso. «La macchina organizzativa è a lavoro già da diverse settimane – ha dichiarato Alvin Crescini, ideatore e produttore di Cooking quiz– il nostro obiettivo è organizzare un evento culturale e formativo per i ragazzi, futuri chef e comunque addetti al settore. Saranno ospitati nella splendida cornice marchigiana al fine di far conoscere i nostri territori ricchi di cultura e di eccellenze eno-gastronomiche. Saranno presenti scuole provenienti dalla Sicilia, dalla Sardegna, insomma da ogni parte d’Italia, sono quindi molto orgoglioso della massiccia presenza in Finale, sintomo del grande successo del format”.

Cos'è Cooking Quiz

Cooking Quiz è un progetto ideato da Edizioni Plan e Peaktime in collaborazione con ALMA, La Scuola internazionale di Cucina Italiana. Prossimamente, potremo rivedere tutti gli appuntamenti registrati all’interno delle Scuole su CANALE ITALIA (canale 84) ed in contemporanea su SKY (canale 937): un’istruttiva e divertente trasmissione televisiva con interessanti pillole sulla cucina tradizionale della città che ospita il Format e consigli per una sana e corretta alimentazione. Partner importanti hanno deciso di affiancare Cooking Quiz: Barilla, la principale azienda italiana nella produzione di pasta di semola e sughi pronti, Giblor's, azienda di Abbigliamento Professionale che veste Bottura, lo chef numero uno al mondo, Cannavacciuolo e il francese Blanc, Orogel, realtà italiana leader nel settore degli alimenti surgelati, Piazza leader mondiale nella produzione di utensili e strumenti professionali per la cucina, Regione Marche e UNICAM.

