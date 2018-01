Conversazioni: il grande jazz raccontato dai maestri del genere

Venerdì 2 Febbraio, Ancona, Casa delle Culture, ore 18.30 al via il primo dei cinque appuntamenti divulgativi sulla musica jazz, per accrescerne la conoscenza che renda l’ascolto più profondo, consapevole e coinvolgente. È una musica dalla profonda ricchezza artistica e culturale che narra, attraverso le sue note, vicende sociali e politiche di importanza storica. Conduttore di questo percorso il maestro Luca Pecchia, docente e chitarrista jazz che ci offrirà un interessante doppio sguardo sul jazz, quello di studioso della storia e di musicista.

Gli stili del Jazz: in questo primo incontro vedremo i principali stili che si sono succeduti dalle origini a oggi. Parteciperà all'evento con alcune opere la pittrice Elisa Berardinelli specializzata in opere autentiche, riproduzioni, ritratti a matita e olio su tela. Le "Tele del Jazz" è un progetto che nasce nel 2013 come tributo alle grandi personalità del jazz. La musica è la principale protagonista della tela dove si incontrano culture e l'intimo discorso tra due mondi così differenti, quello Americano e quello Africano che danno vita a uno dei più affascinanti groove del XX secolo. Contatti www.elisabera.altervista.org, elisabera@gmail.com. Ingresso libero