Dal 14 al 16 novembre al Museo Archeologico nazionale delle Marche al via il convegno Internazionale di Studi Piceni. Nel corso di tre giornate fitte di interventi, 85 studiosi, provenienti dagli Atenei ed enti di ricerca italiani ed europei indicati in calce, presenteranno presso il Museo Archeologico Nazionale delle Marche di Ancona i loro studi per illustrare le importanti novità scaturite dall’ultimo ventennio di ricerche. I contributi confluiranno nel volume degli atti, la cui pubblicazione è prevista a un anno dal convegno. L'evento è gratuito.



Enti rappresentati al convegno: Università degli Studi di Bologna, Firenze, Napoli Federico II, Napoli L’Orientale, Milano Cattolica, Perugia, Roma Sapienza, Roma Tor Vergata, Viterbo e Urbino; Basilea, Goethe-Universität (Frankfurt am Main), Gent, Queen’s University (Belfast), Centre national de la recherche scientifique (Paris), École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris), Römisch-Germanisches Zentralmuseum (Mainz). E, inoltre, il Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale del CNR, Direzione territoriale delle reti museali di Abruzzo e Molise, Museo delle Civiltà di Roma, SABAP Bologna, SABAP Marche, SABAP Napoli.

Gallery