Il 23 novembre al via il convegno "Disegno di impresa"

Durante il Convegno saranno trattate varie tematiche di Impresa 4.0, dal Risk Management ai nuovi orizzonti di finanziamento, dal controllo strategico della produttività al nuovo modus operandi per la focalizzazione sui processi.

Saranno presentate nuove filosofie di implementazione di Reti di Impresa e verranno illustrate nuove frontiere per una efficiente selezione del personale, basata su un incrocio domanda/offerta evoluto, che tenga conto anche delle cosiddette soft skills e dei talenti individuali innati.

Il mondo imprenditoriale è ad una svolta epocale.

Un sostanzioso innalzamento dell’asticella che coinvolge prodotti, servizi e metodologie produttive. L’evoluzione tecnologica potrà fornire un valido contributo, ma questa volta in un’ottica centrata su delle risorse umane di natura polifunzionale: “lavoratori aumentati” nelle proprie competenze trasversali, indispensabili per un reale potenziamento della produttività nei processi aziendali.