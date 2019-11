Percorsi multisensoriali nelle demenze: l'incontro per riflettere

Dalla collaborazione tra l’associazione Alzheimer Marche, la fondazione il Samaritano, l’Associazione Amici del Samaritano nasce questo evento informativo sul tema dell’Alzheimer , finanziato dal CSV Marche di Ancona. Il 23 Novembre dalle 8:30 alle 17:00 e il 24 novembre 2019 dalle 9:00 alle 14:00 si terrà ad Ancona il convegno: “Percorsi Multisensoriali nelle demenze. Assistenza, comunicazione e trattamenti non farmacologici innovativi”.



L’incontro è gratuito e ha come obiettivo divulgare informazioni corrette su i nuovi approcci non farmacologici rivolti a chi si trova a dare assistenza a persone affette da Alzheimer in una fase moderato-grave. Ci sarà spazio per discutere il presente e il futuro delle terapie non farmacologiche e soffermarsi sui bisogni dei familiari. La partecipazione è gratuita e aperta a tutta la cittadinanza. Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione.