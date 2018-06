Le bolle marchigiane: il convegno Ais all'ombra della Rotonda

Suadenti e raffinate, versatili e briose le bolle rappresentano lo spirito vivace delle Marche, una regione straordinaria dalle fresche cime delle aree montane fino all’azzurro rilassante del mare Adriatico. Per l’importanza di un prodotto enologico come appunto “le bolle marchigiane” l’Associazione Sommelier delle Marche in collaborazione con il Comune di Senigallia hanno curato e promosso l’evento “Le Bollicine Marchigiane. Una grande tradizione”. La magnifica quinta di questa speciale celebrazione sarà la Rotonda a Mare di Senigallia. L’appuntamento è per sabato 16 giugno dalle ore 16.00.



Per approfondire la conoscenza e la valorizzazione delle nostre bollicine, l’Associazione Italiana Sommelier Marche, in collaborazione con il Comune di Senigallia, ha curato una giornata atta a promuovere e valorizzare la tradizione spumantistica marchigiana. La data è fissata per sabato 16 giugno dalle ore 16.00 nella location della Rotonda a Mare. La giornata dedicata alle bollicine marchigiane si aprirà con un convegno “Bollicine Marchigiane; Da Scacchi al metodo Classico” previsto per le ore 16, cui seguirà una degustazione di tutti gli spumanti presenti nella guida Le Marche nel Bicchiere 2018, il più importante strumento conoscitivo dei vini delle Marche, curato e redatto da AIS Marche. Dopo il saluto del Sindaco di Senigallia Città Maurizio Mangialardi e del Presidente AIS Marche prenderà avvio una serie di interventi tecnici sul tema generale “L’interpretazione dello spumante marchigiano elaborato con i vitigni che meglio rappresentano il nostro territorio”. Interverranno: Francesco Sbaffi con “Metodo Scacchi: 1622 un’idea di spumante”; Agostino Pisani con “Classico” Verdicchio: Cupramontana, terra dedicata allo spumante”; Antonio Terni con “Classico” Montepulciano: 1984 nasce l’idea di spumantizzarlo. Filosofie, opinioni, confronti, parole, a raccontare l’esperienza che ha portato questi uomini a essere protagonisti nella spumantizzazione”. Le conclusioni del dibattito saranno affidate al Predsidente AIS Marche. Alle ore 17 sarà la volta delle degustazioni guidate dai sommelier AIS. La prima degustazione sarà condotta da Cesare Lapadula e consisterà in una verticale di Ubaldo Rosi Colonnara | Vini e Spumanti 2005-2008-2010-2012. La seconda verticale sarà condotta da Gualberto Compagnucci e si degusterà Donna Giulia Fattoria Le Terrazze 1989-1995-2008-2013. Sempre alle ore 17 è prevista l’apertura dei banchi d’assaggio degli spumanti presenti nella guida “Le Marche nel bicchiere 2018” e una degustazione di prodotti del territorio. Agli interventi sarà consegnato un calice dedicato unitamente al portacalice, sarà possibile inoltre ricevere una copia della guida AIS le Marche nel bicchiere 2018.