ConTesto: in biblioteca con le band emergenti

Torna a Senigallia la rassegna ConTesto, volta a ricreare a una scena musicale giovanile a Senigallia: appuntamento venerdì 13 settembre, alle ore 21 nel Cortile dell'Antonelliana. Nell'occasione si esibiranno due gruppi: The Groots e Matteo Polonara & MataaraTrio.



The Groots, originalissimi ed energici nelle loro composizioni, creano i propri brani partendo da semplici loop, attorno ai quali fanno crescere il loro modo di vedere e sentire la musica sperimentando effetti e suoni. Ma hanno anche una passione perversa per l'elettronica anni '80, quella dei synth da videogame e i riff tamarri. Sono un duo, ma scrivono e suonano con la carica di una rock band. I Groots sono Giorgia Di Feo (voce, launchpad, controllo delle masse) e Luca Saja (batteria, cori , maschere). Matteo Polonara è invece un cantautore anconetano preso in adozione da Bologna. Racchiude se stesso e tutte le sue parole mai dette in versi complessi dove si nasconde tra un'immagine e un'altra. Da dicembre 2016 collabora con il trio jazz-fusion Mataara Trio con cui ha cucito le giuste ambientazioni sonore per i suoi testi che nascono come poesie, dandogli un sound fresco che spazia dal funk/jazz al rock psichedelico inserendo elementi acustici e elettronici. L'evento è aperto a tutti.