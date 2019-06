Contesa del pozzo della polenta: il programma della più antica revocazione

Ritorna puntuale l'appuntamento storico con la Contesa del Pozzo della Polenta, che in questo 2019 festeggia la quarantunesima edizione. La Rievocazione Storica Rinascimentale di Corinaldo, è la più "antica" della Provincia d'Ancona, si svolgerà come sempre nello splendido centro storico, protetto e circondato dalle mura, ricordate come le "migliori conservate delle Marche". La Contesa si svolgerà nei giorni sabato 13 e domenica 14 luglio, come sempre sarà ad ingresso libero.



Ecco il programma di sabato 13 luglio:



16:30 Apertura mercato degli antichi mestieri a cura dell’associazione A.M.A.



17:00 Piazza Risorgimento, accampamento militare a cura del gruppo storico di Mondavio, con tiro con la balestra, coltelli, ascia, combattimenti con la spada e giochi di strada per bambini



17:30 Per le vie del centro storico, inizio degli spettacoli itineranti cura di: •Alessandro il trampoliere, giocoliere e cantastorie •I musici di Ferentz Janos il pifferaio •Pier Paolo Pederzini il “RimAttore” •Il giullare “Virgola”



18:00 “Piazzetta della musica” Largo XVII Settembre, racconto rinascimentale del cavaliere di San Domenico a cura del Centro voce Senigallia. (In caso di maltempo il racconto avverrà in sala Mario Carafòli)



18:00 Partenza del corteo che accompagna i rioni ed il palio in Piazza del Cassero



18:15 Piazza del Cassero , arrivo del corteo e benedizione del Palio



18:15 “Piazzetta della musica” Largo XVII Settembre, spettacolo a cura del Giullare “Virgola”



18:30 Piazza del Cassero, Gioco rionale “Insana Vexilla” a cura degli sbandieratori del Gruppo Storico Combusta Revixi



19:00 Apertura delle taverne gastronomiche



20:00 I Landroni, spettacolo fauni a cura dello Spirito del Bosco



20:15 Piazza il Terreno, gioco rionale del tiro alla fune



21:15 Piazza del Cassero, spettacolo a cura degli arcieri del Gruppo Storico Combusta Revixi, con tiro di precisione, bersagli mobili e scudo di fuoco



22:00 Piazza il Terreno, spettacolo dei musici di Ferentz Janos il pifferaio



22:30 Piazza del Cassero, “Peter Pan”, spettacolo di teatro delle bandiere a cura degli allievi del Gruppo Storico Combusta Revixi



23:30 Piazza X Agosto, spettacolo di Alessandro il trampoliere, giocoliere e “RimAttore”



24:00 La Piaggia, rievocazione storica della caduta del sacco di farina di mais nel pozzo.



Domenica 14 luglio



10:30 Per le vie del cento storico e dintorni, l’araldo a cavallo annuncia l’arrivo del Duca di Urbino e consorte



12:30 L’Arena del Sol Nascente, apertura taverna del Cedro



16:00 Apertura mercato degli antichi mestieri a cura dell’associazione A.M.A.



16:45 Piazza del Cassero, gioco rionale “Palio degli arcieri” del Gruppo Storico Combusta Revixi



17:00 Piazza Risorgimento, accampamento militare a cura del gruppo storico di Mondavio, con tiro con la balestra, coltelli, ascia, combattimenti con la spada e giochi di strada per bambini



17:30 “Piazzetta della musica” Largo XVII Settembre, racconto rinascimentale del cavaliere di San Domenico a cura del Centro voce Senigallia. (In caso di maltempo il racconto avverrà in sala Mario Carafòli)



18:00 Uscita dei cortei rionali diretti in piazza il Terreno, con i costumi rinascimentali realizzati dalle sartorie dell’associazione Pozzo della Polenta



18:30 Palazzo comunale, uscita del corteo del gonfaloniere comunale diretto verso piazza il Terreno



18:45 Piazza il Terreno, arrivo del corteo ducale



19:00 Lungo le vie del centro storico, corteggio storico rionale realizzato dalle sartorie di Corinaldo, animato dalle compagnie: •Gruppo Storico Combusta Revixi •Gruppo Alfieri e Musici L’Araba Fenice di Corinaldo •I musici di Ferentz Janos il pifferaio •Armati, ancelle e tamburi del gruppo storico di Mondavio



19:00 Apertura delle taverne gastronomiche



19:15 Per le vie del centro storico, inizio degli spettacoli itineranti a cura di: •Alessandro il trampoliere, giocoliere e cantastorie •Pier Paolo Pederzini il “RimAttore” •Il giullare “Virgola”



20:00 I Landroni, spettacolo fauni a cura dello Spirito del Bosco



20:30 Piazza il Terreno, cena ducale con animazione a cura di: •Gruppo Alfieri e Musici L’Araba Fenice di Corinaldo •I musici di Ferentz Janos il pifferaio •Pier Paolo Pederzini il “RimAttore” •Il giullare “Virgola”



21:30 Piazza X Agosto, animazione di Alessandro il trampoliere, giocoliere e cantastorie



22:00 Piazza del Cassero, proclamazione del Rione vincitore della 41esima edizione della Contesa del Pozzo della Polenta e consegna del Palio



22:20 Piazza del Cassero, “Il Piccolo Principe”, spettacolo di teatro delle bandiere a cura degli sbandieratori del Gruppo Storico Combusta Revixi



23:20 Partenza da Piazza il Terreno del corteo storico in notturna verso la Piaggia



24:00 La Piaggia, rievocazione storica dello sparo del Cannone di Fico.

