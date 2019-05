Contenziosi e pretese fiscali: diritti e opportunità per difendersi

Contenziosi e pretese fiscali: è questo il tema affrontato in occasione dell'evento gratuito e aperto a tutti organizzato dallo studio Avv. Gabriele Gusella in collaborazione con Confapi Ancona che si tiene il 9 maggio presso l'hotel Fortino Napoleonico dalle 17. Gli aspetti pratici di un contenzioso fiscale saranno analizzati da esperti del settore per capire le opportunità e come difendersi. L'incontro è aperto a tutti. Cliccare qui per registrarsi.

Ecco il programma dell'evento:

ORE 17.00

Registrazione dei partecipanti

Saluti di Michele Mencarelli, Presidente Confapi Ancona

ORE 17.30

La pretesa fiscale, dall'avviso di accertamento al giudizio

Avvocato Gabriele Gusella

ORE 18.30

La definizione agevolata delle liti fiscali pendenti

Avvocato Cassazionista Claudia Cardenà

ORE 19.00

Risposte e considerazioni

ORE 19.30

Chiusura dei lavori e aperitivo conviviale.